復刻奶奶的味道 客家美女離開科技業創業開麵店

原本在新竹科技業工作的黎思婷，3年前因「阿婆」黎李蘭英過世後悲傷不已，每天都懷念阿婆為她準備的客家拌麵。為了替阿婆留下傳承，於是她拜師學藝，花了3年的時間打造一間以阿婆名字「蘭英」為店名的創意拌麵店，麵條是哥哥手工為她特製，父母親則當起跑堂，小小麵店充滿著全家人的幸福與思念。

年僅30歲的客家美女黎思婷，因從小父母忙於工作，因此由阿婆黎李蘭英一手帶大，20歲出外念書前，天天跟阿婆睡在一起，兩人有著濃郁化不開的感情。不過3年多前，阿婆高齡88歲離開人世，也因思念阿婆，希望替她在人間留下紀念，因此她離開科技業，到麵店擔任學徒半年，再利用自己的創意和巧思，復刻出記憶中阿婆的味道。

黎思婷指出，從小到大，阿婆常常準備客家麵食讓她飽腹，簡單的麵條拌著豬油、醬油跟油蔥，卻讓她心頭滿滿愛的回憶。也剛好到了30而立的年紀，因此，她有了轉換跑道自行創業的想法，由於哥哥在桃園經營手工麵條店，思考後決定凝聚家人力量，並用阿婆的名字開一家麵店。

黎思婷說，店裡所用的麵條是哥哥為她獨家特製的，研發3個月才完成，麵條特別條Q彈有勁，在湯裡久泡不爛，所有的小菜、醬料等也都是店裡自製，以確保品質，招牌之一的福州乾拌麵，源於阿婆煮給她吃的客家乾拌麵，她再用創意醬料加以改變。