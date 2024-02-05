就是這一味！公館鄉福菜飄香 另類農村走春好特別

苗栗縣公館鄉是福菜的故鄉，鄉農會今天發表「福采公館」品牌新包裝禮盒，及苗栗特色館「龍年大發 好運旺來」 裝置藝術，特色館及農田間福菜飄香，邀請全國民眾到公館另類走春。

公館鄉福菜產業有超過一甲子的歷史，生鮮芥菜或是醃製的酸菜、福菜及梅干菜系列，也是許多人難忘的滋味，及春節必備菜色，鄉農會今天發表「福采公館」新包裝，及苗栗特色館「龍年大發 好運旺來」 裝置藝術，立委邱鎮軍、縣議員孫素娥、曾美露、張志宇，及公館鄉長何在鑫等人到場共襄盛舉。

公館鄉農會總幹事古雪雲說，福菜產品過去包裝較為傳統，特別委託國立聯合大學文化創意與數位行銷學系，設計專屬品牌形象「福采公館」，內容福菜、榨菜系列商品，更具現代質感。

此外，南投竹編大師曾枝榮以象徵「好運旺來」的鳳梨主題，融合傳統竹編技藝、現代藝術元素，並連結竹子拔地而起、步步高升的寓意，搭配公館在地的張瑞宏老師製造的龍，祈福加持「龍年大發 好運旺來」。

古雪雲指出，苗栗特色館內有「福菜五感故事館」、隘寮下奉茶亭、芋香町，春節期間持續營業，大年初二（2月11日）及初五奉茶亭前，還有民歌演唱，另特色館後方稈棚及稻草區也開放拍照賞景，園區還有陶瓷博物館及陶藝工坊，加上附近黃金小鎮休閒農業區花田、水圳等，歡迎來公館農村走春。