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苗縣鼬獾狂犬病新增2例 加強疫苗巡迴設站

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣5日電
苗栗縣大湖及泰安鄉1月間分別發現有死亡鼬獾驗出狂犬病，其中大湖鄉為首次檢出。動物保護防疫所今天表示，縣內累計案例仍侷限山區野生鼬獾，將加強狂犬病疫苗巡迴設站施打。圖／苗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣大湖及泰安鄉1月間分別發現有死亡鼬獾驗出狂犬病，其中大湖鄉為首次檢出。動物保護防疫所今天表示，縣內累計案例仍侷限山區野生鼬獾，將加強狂犬病疫苗巡迴設站施打。圖／苗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣大湖及泰安鄉1月間分別發現有死亡鼬獾驗出狂犬病，其中大湖鄉為首次檢出。動物保護防疫所今天表示，縣內累計案例仍侷限山區野生鼬獾，將加強狂犬病疫苗巡迴設站施打。

苗栗縣動物保護防疫所發布新聞稿指出，苗栗縣自112年3月至今，累計6例野生動物鼬獾驗出狂犬病，分布在卓蘭鎮2例、泰安鄉2例、南庄鄉1例及大湖鄉1例，疫情仍侷限於山區野生動物鼬獾。

其中，今年新增2例為農業部動植物防疫檢疫署委託台中野生動物保育學會1月5日在大湖鄉、1月24日在泰安鄉分別拾獲鼬獾遺體，經送農業部獸醫研究所檢驗確診狂犬病病毒陽性案例，且大湖鄉為首次檢出，幸均無人員遭咬傷。

苗栗縣動防所表示，狂犬病是人畜共通疾病，已於1月11、25日在大湖鄉駐點巡迴注射，並再於2月1日聯繫大湖和泰安鄉公所，盡速安排規畫期程由動防所派獸醫師前往進行家戶犬貓狂犬病疫苗補強注射工作。此外，動防所也將再加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養犬貓施打狂犬病疫苗，以防範疫情擴及犬貓。

苗栗縣政府提醒，民眾如發現任何死亡野生動物，應通知動防所處理送驗，切勿自行處理，同時遵守「2不1要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。

疫苗 苗栗縣

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