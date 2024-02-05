竹北升級3座市場公廁 配置AED守護市民

竹北市長鄭朝方今天表示，竹北3座市場公廁洗手台升級為恆溫水系統，市場也配置AED（自動體外去顫器），讓民眾方便使用，也提升市場環境，打造溫暖安全的購物空間。

竹北市長鄭朝方今天透過新聞稿表示，他觀察到攤商與市民在天冷洗手時，水冷而感到不舒服，因此將竹北3座市場公廁洗手台水龍頭升級為恆溫水系統，送上暖意。

鄭朝方說，3座市場公廁為竹北市場、仁義市場及新社市場，此次將洗手台水龍頭升級為恆溫水龍頭，將維持37度的溫水供民眾洗手，也提供香氛防疫洗手露，如廁舒適度再優化，翻轉民眾對公廁的刻板印象。

鄭朝方指出，此外也在3座市場內增添AED（自動體外去顫器），萬一民眾遇到身體狀況時，能緊急搶救，有設置的必要性，而為讓設備達到最大效果，會辦理使用教學及基本急救課程，讓民眾學會操作。