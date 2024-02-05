過年也要運動 桃市國運中心初二起恢復開館

今年農曆春節連假從8日小年夜開始，桃園市體育局今天表示，鑑於民眾仍有運動需求，市府管轄的國民運動中心特別從初二（11日）起提供服務。另，長者於春節期間持敬老愛心卡，同樣可享有免費使用館內游泳池及體適能中心等福利，鼓勵民眾與長者一起運動，過年也能健康瘦。

體育局表示，市府管轄的桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅體育園區、桃園市立蘆竹羽球館及八德三號社會住宅微型運動中心，除9日至10日（除夕至初一）休館外，11日至14日（初二至初五）自上午8點營業至下午4點， 15日（初六）起正常營業；桃園市立游泳池11日營業時間為上午9點30分至下午4點，其餘休館日期與營業時間則與上述場館相同。

此外，桃園市立田徑場於9日至15日（除夕至初六）上午5點至晚間10點皆正常開放；中壢／中路網球場9日至11日（除夕至初二）休館，12日（初三）起上午5點至晚間10點正常開放；南昌營區桌球館於9日至11日（除夕至初二）休館，12日（初三）起上午8點至下午5點正常開放，14日起至3月5日則配合元宵燈會活動辦公室使用，暫停開放。

體育局表示，春節7天連假期間，桃園市敬老愛心卡第二階段加值回饋福利政策亦適用，凡設籍於桃園市且持有敬老愛心卡的長者進入運動中心等場館，即可享有免費使用館內游泳池及體適能中心等福利，每月使用館內游泳池及體適能中心運動達12次以上者，還可向該場館領取100元折價券，折抵館內其他設施及課程費用。