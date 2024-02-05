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國道客運710大溪台北確定亞通營運 春節班次時間看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
亞通客運代駛大溪至北捷永寧站710線（見圖）迄今，市府重新招標確定仍由亞通客運經營上路。記者曾增勳／攝影
亞通客運代駛大溪至北捷永寧站710線（見圖）迄今，市府重新招標確定仍由亞通客運經營上路。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，去年12月初亞通客運緊急代駛迄今2個月，市府交通局最近重新招標確定亞通客運取得經營權，局長張新福今天上午表示，因應大溪通勤族需求，亞通客運已調度增加2輛低底盤電動車輛運輸，提供身障乘客搭乘，亞通客運將在營運籌備期後，未來採用全新車輛經營和銜接現行710線客運，方便大溪通勤鄉親搭乘使用。

國道客運710線大溪往返北捷永寧站的國道客運710線，為大溪民眾往返台北的重要路線，去年12月5日，捷順交通調整營運策略停駛，引發爭議，市府交通局緊急協調由亞通客運代駛，迄今2個月，一度因為上路車輛老舊拋錨和無低底盤車輛，造成民眾和身障者不便，市議員陳治文請命改善，方便大溪鄉親搭乘，

市府交通局表示，為有效紓解大溪民眾乘車需求，及身障者搭車方便，因乘客需求，該局協調亞通客運調度較新車輛支援大溪站、降低整體客運車齡，亦增加2輛低底盤電動客運加入營運提供無障礙服務班次，亞通客運近期還會調度2輛自有低底盤公車投入營運服務，讓無障礙服務班次更多更便利。

張新福表示，國道客運710線經重新招標，由亞通客運取得經營權，業者將依規定籌備期，增加採購全新車輛經營，目前該路線亦由亞通客運代駛，屆時業者正式營運上路，讓往返大溪、台北的通勤乘客充分銜接班次，確保710線營運服務不會中斷。

市府交通局表示，國道客運710線農曆春節期間行駛班次時間，自2月8日（小年夜）至14日（年初五），國道客運710線大溪往返永寧站，大溪站從上午6時發車至末班車22時、永寧站從上午6時50分發車至末班車22時50分，不過2月9日（除夕）發車時間相同，末班車時間提早為大溪站末班車18時、永寧站末班車19時20分，乘客可查詢交通局官網資訊，方便春節出遊。

亞通客運代駛大溪至北捷永寧站710線（見圖）迄今，市府重新招標確定仍由亞通客運經營上路。記者曾增勳／攝影
亞通客運代駛大溪至北捷永寧站710線（見圖）迄今，市府重新招標確定仍由亞通客運經營上路。記者曾增勳／攝影

國道客運 身障者

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