大漢溪兩岸中庄山豬湖景點美 春節增廁所及1761停車遊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大漢溪山豬湖生態親水園區及中庄吊橋各景點，預料春節遊客多，市府增設停車空間和景觀廁所、自行車驛站。圖／市府水務局提供
大漢溪山豬湖生態親水園區及中庄吊橋各景點，預料春節遊客多，市府增設停車空間和景觀廁所、自行車驛站。圖／市府水務局提供

桃園市大漢溪山湖生態親水園區開放第一個假日，好天氣吸引許多遊客探索，隨春節假期將至，預期遊客「人潮洶湧」，市政府水務局表示，因應春節走春人潮，該局實施中庄吊橋左岸廣場及停車空間優化計畫，完成左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位，總計可供1761停車格及新設複合式景觀廁所、自行車驛站，方便民眾春遊漫步。

大溪區大漢溪山豬湖生態親水園區第2期園區2月1日開放，山豬湖親水園區28公頃全面開放，第一個周休假日，前往探索遊客不少，月眉第1、第2停車場全滿、山豬湖親水園區停車場全滿，附近私人停車場停車達6成，尤其民眾、遊客岸、串連大漢溪右岸的月眉落羽松、月眉休閒業區及左岸的中庄調整池、中庄土丘、瑞興濕地各景點，紛紛吸引遊客前往探索、休憩旅遊。

市府水務局長劉宇表示，因應春節前往大漢溪左岸、右岸的中庄、山豬湖生態親水園區等景點，停車空間包括月眉第1、第2停車場、多功能草皮停車場、山豬湖園區停車場、中庄吊橋左岸第1、第2臨時停車場、七張福德宮停車場、大溪橋頭停車場，總計停車格1761格，其中左岸第1、2臨時停車場規畫570格汽車停車位，還有當地景觀廁所15座，春節在左、右岸將新增17座流動廁所，總計32座廁所，解決遊客需求。

另外，春節期間，大漢溪右岸山豬湖生態親水園區沒有規畫大客車停放空間，加上右岸道路狹小，遊客團體搭乘遊覽車前往，大客車須暫時停放大溪區信義路邊，遊客走路進入，或開車至月眉停車場停車搭接駁車前往。

大溪警分局表示，因應山豬湖生態園區開幕及月眉人工濕地景點，預期春節吸引大批遊客走春，為避免遊客塞車掃興，警方自8日（小年夜）至14日（年初五）上午8時至下午18 時，在月湖路實施單向管制措施，車輛將導引至信義路525巷口出口，並在月眉第二停車場至山豬湖親水園區沿線道路兩旁擺放交通錐，避免遊客車輛違停，交通局規畫大漢溪左岸「橋頭停車場—中庄調整池」春節接駁車，建議遊客多加利用。

大漢溪山豬湖生態親水園區假日停車位客滿，春節將增設左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位。記者曾增勳／攝影
大漢溪山豬湖生態親水園區假日停車位客滿，春節將增設左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位。記者曾增勳／攝影
大漢溪山豬湖生態親水園區假日停車位客滿，春節將增設左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位。記者曾增勳／攝影
大漢溪山豬湖生態親水園區假日停車位客滿，春節將增設左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位。記者曾增勳／攝影

停車場 春節

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