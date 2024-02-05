大漢溪兩岸中庄山豬湖景點美 春節增廁所及1761停車遊

桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區開放第一個假日，好天氣吸引許多遊客探索，隨春節假期將至，預期遊客「人潮洶湧」，市政府水務局表示，因應春節走春人潮，該局實施中庄吊橋左岸廣場及停車空間優化計畫，完成左岸第1、第2臨時停車場共570格停車位，總計可供1761停車格及新設複合式景觀廁所、自行車驛站，方便民眾春遊漫步。

大溪區大漢溪山豬湖生態親水園區第2期園區2月1日開放，山豬湖親水園區28公頃全面開放，第一個周休假日，前往探索遊客不少，月眉第1、第2停車場全滿、山豬湖親水園區停車場全滿，附近私人停車場停車達6成，尤其民眾、遊客岸、串連大漢溪右岸的月眉落羽松、月眉休閒業區及左岸的中庄調整池、中庄土丘、瑞興濕地各景點，紛紛吸引遊客前往探索、休憩旅遊。

市府水務局長劉宇表示，因應春節前往大漢溪左岸、右岸的中庄、山豬湖生態親水園區等景點，停車空間包括月眉第1、第2停車場、多功能草皮停車場、山豬湖園區停車場、中庄吊橋左岸第1、第2臨時停車場、七張福德宮停車場、大溪橋頭停車場，總計停車格1761格，其中左岸第1、2臨時停車場規畫570格汽車停車位，還有當地景觀廁所15座，春節在左、右岸將新增17座流動廁所，總計32座廁所，解決遊客需求。

另外，春節期間，大漢溪右岸山豬湖生態親水園區沒有規畫大客車停放空間，加上右岸道路狹小，遊客團體搭乘遊覽車前往，大客車須暫時停放大溪區信義路邊，遊客走路進入，或開車至月眉停車場停車搭接駁車前往。