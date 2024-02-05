蓋寵物生命園區？ 竹縣動保所：不符效益

竹縣前年寵物登記犬貓5129隻，去年更新增5800隻，寵物身後事也愈受重視，議員朱健銘建議成立寵物生命園區人道處理，但竹縣動物保護防疫所表示，投入經費和人力不符效益，已採委外方式處理寵物遺體，無主和遭路殺的動物也可處置。

朱健銘指出，以往遭路殺的犬貓都當廢棄物清理，由清潔隊丟到垃圾車，但現代人觀念不同以往，竹縣應設立寵物生命教育園區，提供臨終和追思服務，也可規畫認養園區。

朱健銘說，許多通報無主或路殺的善心人士都是學生，沒能力幫忙處理身後事，建議縣府從小培養孩子尊重生命，從領養照顧、臨終都要負責，從根本減少棄養。

竹縣動物保護防疫所表示，縣府曾考量建立寵物生命園區，但有土地和經費需求，加上全台此類商家眾多，政府投入經費和人力，不但不符效益，也要考量跟業者競合等問題。

動保所指出，若民眾無法負擔或其他因素無法處理寵物遺體，可送到動保所，每公斤收費80元，費用包括焚化和冰存、行政處理費，10公斤中型貓、狗只收800元，一般民眾都可負擔，動保所後續再委託合法業者集體火化。