聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓋寵物生命園區？ 竹縣動保所：不符效益

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣動保所委託合法業者集體火化死亡寵物，無主、遭路殺的動物遺體也可處置。圖／竹縣動保所提供
竹縣動保所委託合法業者集體火化死亡寵物，無主、遭路殺的動物遺體也可處置。圖／竹縣動保所提供

竹縣前年寵物登記犬貓5129隻，去年更新增5800隻，寵物身後事也愈受重視，議員朱健銘建議成立寵物生命園區人道處理，但竹縣動物保護防疫所表示，投入經費和人力不符效益，已採委外方式處理寵物遺體，無主和遭路殺的動物也可處置。

朱健銘指出，以往遭路殺的犬貓都當廢棄物清理，由清潔隊丟到垃圾車，但現代人觀念不同以往，竹縣應設立寵物生命教育園區，提供臨終和追思服務，也可規畫認養園區。

朱健銘說，許多通報無主或路殺的善心人士都是學生，沒能力幫忙處理身後事，建議縣府從小培養孩子尊重生命，從領養照顧、臨終都要負責，從根本減少棄養。

竹縣動物保護防疫所表示，縣府曾考量建立寵物生命園區，但有土地和經費需求，加上全台此類商家眾多，政府投入經費和人力，不但不符效益，也要考量跟業者競合等問題。

動保所指出，若民眾無法負擔或其他因素無法處理寵物遺體，可送到動保所，每公斤收費80元，費用包括焚化和冰存、行政處理費，10公斤中型貓、狗只收800元，一般民眾都可負擔，動保所後續再委託合法業者集體火化。

人力 寵物

延伸閱讀

寵物登記增身後事受重視 議員提路殺犬貓也應人道處理

男子騎機車當街搶婦人皮包 竹縣警民合力制伏

赴竹縣感恩餐會！賴清德談艱困選區 感動喊「謝謝大家團結求勝」

張善政宣布大漢溪山豬湖園區2期開放 人潮洶湧打卡景點

相關新聞

苗市長補選 藍營推余文忠迎戰

國民黨3名縣議員角逐黨內苗栗市長補選初選，民調結果昨出爐，由余文忠出線，對手鄭碧玉和楊明燁第一時間高喊團結，藍營對選情樂...

保護區限建不合時宜 龜山民代盼解編

桃園市龜山區舊路里、楓樹里、大坑里等部分地區，因列為林口特定都市計畫區內保護區，禁限建逾50年，民代質疑不合時宜，嚴重影...

改善4大路段 竹市續推騎樓順平計畫

新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，加上鄰棟騎樓間高低落差，都造成行人難以通行，市府昨宣布，今年續推騎樓順平計畫，主...

蓋寵物生命園區？ 竹縣動保所：不符效益

竹縣前年寵物登記犬貓5129隻，去年更新增5800隻，寵物身後事也愈受重視，議員朱健銘建議成立寵物生命園區人道處理，但竹...

大漢溪兩岸中庄山豬湖景點美 春節增廁所及1761停車遊

桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區開放第一個假日，好天氣吸引許多遊客探索，隨春節假期將至，預期遊客「人潮洶湧」，市政府水務局...

張善政國道車禍地方關心 青農獻花慰問他抬腳證明無礙

桃園市長張善政夫婦昨天在國道發生車禍，他今天上午參加今年桃園市慶祝農民節大會，受到關心，青農特別獻花慰問，張善政說，發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。