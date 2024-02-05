改善4大路段 竹市續推騎樓順平計畫

新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，加上鄰棟騎樓間高低落差，都造成行人難以通行，市府昨宣布，今年續推騎樓順平計畫，主要針對巨城商圈周邊的中央路、民生路、北大路和民權路，4路段工期約半年。

巨城購物中心平常已是新竹人最愛逛街採購的首選，「新竹人不是在巨城就是在前往巨城的路上」這句話並不誇張；市府去年針對串連巨城百貨商圈的中央路、中正路、北大路、西大路、林森路改善，去年底完工，頗獲好評，今年預計執行中央路（民權路到民生路段）、民生路（中央路到北大路段）、北大路（民權路到民生路段）和民權路（中央路到北大路段）。

工務處說，這次騎樓順平措施4大要點包括，騎樓範圍內除主建物構造與特殊設備，違章建築、固定式和移動式障礙物須限期拆除、淨空；騎樓地面以修順高低差為原則，不更動鋪面，落差小於25公分，原則以坡道順平銜接，25公分至30公分以坡道搭配階梯，大於30公分採全階梯處理；騎樓全面淨空，禁車輛停放；研議騎樓外路面畫設停車格可行性。

市府指出，騎樓順平計畫牽涉與商家和居民溝通協調，市府已規畫籌辦座談會與里民宣導會，工務團隊將深入地方，盼和商家、居民凝聚共識；若施作過程中發現有騎樓違建設施須拆除，市府會要求違規所有權人限期拆除，若持續無法改善，則將依規拆除。