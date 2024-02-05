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保護區限建不合時宜 龜山民代盼解編

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市龜山區舊路里、楓樹里、大坑里等地，禁限建逾50年。圖為龜山區振興路。圖／議員陳雅倫提供
桃園市龜山區舊路里、楓樹里、大坑里等地，禁限建逾50年。圖為龜山區振興路。圖／議員陳雅倫提供

桃園市龜山區舊路里、楓樹里、大坑里等部分地區，因列為林口特定都市計畫區內保護區，禁限建逾50年，民代質疑不合時宜，嚴重影響地方發展，民眾修漏水、整地或挖土更可能被移送法辦，應檢討解編。市府都發局昨表示，林口特定區目前由中央主導，地方相對難使力，將持續協調。

「林口高樓大廈拚命蓋，龜山整修安身立命的老屋卻被罰。」議員陳雅倫表示，龜山許多老屋在被畫為保護區前就蓋好，卻被視為違建，如今屋頂漏水不能修，否則要罰6萬元以上，導致民眾只能看著房子越來越爛。

陳雅倫說，原本也被畫入林口特定區內保護區的A7重畫區和林口工一重畫區，透過都市計畫變更程序後整體開發，近年發展繁榮，凸顯該地沒有地質脆弱問題，畫設保護區的理由已不存在，市府應拿出魄力，積極和中央協調解編。

議員李宗豪也說，保護區限制對龜山發展與民眾生活造成重大影響，相關進度中央和地方都不能再拖延或甩鍋。

都發局長江南志回應，保護區主管機關為內政部，目前林口特定區第4次通盤檢討還未結束，且由中央主導，地方政府相對難使力，影響土地解編進度。

江南志說，市府多次向中央建議，適度放寬保護區既有建物、舊有聚落土地使用強度，內政部傾向將擬定跟管理權交給桃園和新北市府，再由市府決定是否解編；由於中央行政程序尚未完備，管理權何時交給地方還沒結論，後續有待3方持續溝通。

保護區 林口

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