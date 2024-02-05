苗市長補選 藍營推余文忠迎戰

國民黨3名縣議員角逐黨內苗栗市長補選初選，民調結果昨出爐，由余文忠出線，對手鄭碧玉和楊明燁第一時間高喊團結，藍營對選情樂觀其成，卻擔心分裂；綠、白更磨刀霍霍，各自努力備戰。

立委邱鎮軍從苗栗市長轉戰成功，市長補選被視為立委選舉延長賽，縣選委會規畫4月13日投票仍待審定，目前選情藍、綠、白群雄並起，各有優勢。

國民黨苗栗縣黨部昨公布初選民調，余文忠以些微差距出線，對手鄭碧玉、楊明燁陪同強調彼此關係和諧，將團結支持；縣黨部說，沒有分裂本錢，團結才能勝出，將盡速建議黨中央徵召余文忠參選。

地方憂心藍營分裂不無道理。無黨籍議員禹耀東早宣布走自己的路參選，苗栗市農會理事長賴桂煖先前和邱鎮軍競選市長失利，評估捲土重來。

苗栗市長幾乎由藍軍獨霸，但政壇人士分析，這次總統選舉國民黨侯友宜雖拿下2萬4617票，但民眾黨柯文哲1萬5517票、民進黨賴清德1萬4640票，藍如果分裂，綠、白不是沒機會，1993年3月前市長郭豐煊連任遭民進黨前立委杜文卿挑戰就差點翻船。

在苗栗市經營扎根十多年的民進黨議員徐筱菁，2月2日完成黨內登記，市民代表李建宏5日或6日登記，李曾任行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內的機要秘書、前立委湯蕙禎國會辦公室主任，返鄉參選市代，初試啼聲即高票當選。

民進黨內登記2月7日中午截止，縣黨部表示，會先溝通協調，如無法達成協議，將辦理民調與黨員投票；徐筱菁和李建宏都強調，將循黨內機制推出最適合人選。

民眾黨在大選後加強基層部署，縣黨部主委馮啟彥說，將報告黨主席柯文哲審慎評估，可能人選是他或苗栗市民代表會前主席楊喬安，擇一參加補選。

地方人士說，馮啟彥2000年到苗栗行醫至今，2020年獲醫療貢獻獎，頗孚人望，獲聘縣政顧問；楊喬安2022年代表民眾黨轉戰議員高票落選，丈夫陳仁杰為市代會主席、政壇老將，2人都不容小覷。