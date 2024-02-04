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台糖豬肉片驗出瘦肉精 竹縣府預防性下架

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣衛生局指出，新竹縣僅1家業者有進貨「台糖安心豚」梅花肉片，經稽查後確認該販售架上及庫存均無該批產品。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局指出，新竹縣僅1家業者有進貨「台糖安心豚」梅花肉片，經稽查後確認該販售架上及庫存均無該批產品。圖／新竹縣衛生局提供

台中市政府食安處因應年節抽驗肉品，其中抽驗到國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）產品，經檢驗驗出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，違反食品安全衛生管理法規定。新竹衛生局昨天獲報後，立即啟動稽查，發現新竹縣僅一家業者有販售該產品，昨已確認架上及庫存均無該批產品，為讓消費者安心也將全部預防性下架「台糖安心豚」梅花肉片。

新竹縣衛生局指出，昨接獲通知後，已依據食品藥物管理署提供下游業者資料啟動稽查，新竹縣僅1家業者有進貨「台糖安心豚」梅花肉片，經稽查後確認該販售架上及庫存均無該批產品（2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513）狀況。

考量民眾食品安全，新竹縣衛生局昨天起已派員稽查各大賣場，目前並未發現該產品，但是為了讓消費者安心，決定全部預防性下架「台糖安心豚」梅花肉片，衛生局將持續密切追蹤後續流向訊息，避免該問題產品流通市面。

新竹縣衛生局說明，「西布特羅為乙型受體素的一種，屬於國內農業部禁用藥物，因此在國內動物用藥殘留標準，「西布特羅」為不得檢出品項。食品藥物管理署指出，此起違規案件為近10年來第1次在市面上抽驗到瘦肉精，目前案件朝溯源、採樣複驗進行進一步原因釐清中。

新竹縣衛生局指出，昨天（3日）接獲通知後，已依據食品藥物管理署提供下游業者資料啟動稽查。圖／新竹縣衛生局提供
新竹縣衛生局指出，昨天（3日）接獲通知後，已依據食品藥物管理署提供下游業者資料啟動稽查。圖／新竹縣衛生局提供

新竹 梅花 衛生局

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