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張善政國道車禍地方關心 青農獻花慰問他抬腳證明無礙

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左二）發生車禍，他在農民節大會藉由抬腳活動筋骨證明無礙、並感謝大家關心。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）發生車禍，他在農民節大會藉由抬腳活動筋骨證明無礙、並感謝大家關心。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政夫婦昨天在國道發生車禍，他今天上午參加今年桃園市慶祝農民節大會，受到關心，青農特別獻花慰問，張善政說，發生車禍當下有些錯愕，但是很快就回神，打電話報警，按照程序找警察、救護車到現場處理，他只有皮肉傷，妻子明天回診，應該沒有大礙，謝謝大家的關心。

桃園市政府農業局今天上午在中壢區辦理今年桃園市慶祝農民節大會，張善政昨天發生車禍，他抵達會場時，包括議長邱奕勝、立委呂玉玲、魯明哲等人與地方人士都很關心，張善政說，自己只是擦破皮，沒有大礙，謝謝大家關心。

張善政車禍輕傷也在農民節大會受到與會人士關心，他上台致辭時，青農也代表獻花慰問，張善政還抬腳活動筋骨證明無礙，他表示，讓大家操心了，身體沒有問題，今天的農民大會他會頒獎到完畢。

桃園市長張善政（左二）說明車禍情況與處置，感謝大家關心。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）說明車禍情況與處置，感謝大家關心。記者曾增勳／攝影
桃園市農民節大會，青農代表上台獻花向張善政致意慰問，張感謝大家關心。記者曾增勳／攝影
桃園市農民節大會，青農代表上台獻花向張善政致意慰問，張感謝大家關心。記者曾增勳／攝影

張善政 農民

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