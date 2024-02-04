台糖豬肉片檢出瘦肉精 竹市立即稽查預防性下架129件

台中市府抽驗國產肉品，台糖安心豚冷凍梅花肉片檢出瘦肉精。新竹市府衛生局今指出，昨下午2點半接獲產品源頭管轄機關台中市府衛生局提供台糖有限公司冷凍安心豚梅花肉片（有效日期2024年6月10日）產品流向，經物流公司追蹤下游廠商，竹市有2商家販售，竹市衛生局立刻稽查，當場預防性下架回收129件。此外，經查案內該效期產品並未銷售至竹市全聯、大潤發等賣場。

衛生局表示，現場查獲店家庫存的台糖梅花豬肉片，為效期2024年7月14、21日計129件，雖非效期2024年6月10日此批檢出含有瘦肉精的產品，但為保障民眾食品安全，衛生局已針對129件產品完成預防性下架。