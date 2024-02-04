聽新聞
test
0:00 / 0:00
台糖豬肉片檢出瘦肉精 竹市立即稽查預防性下架129件
台中市府抽驗國產肉品，台糖安心豚冷凍梅花肉片檢出瘦肉精。新竹市府衛生局今指出，昨下午2點半接獲產品源頭管轄機關台中市府衛生局提供台糖有限公司冷凍安心豚梅花肉片（有效日期2024年6月10日）產品流向，經物流公司追蹤下游廠商，竹市有2商家販售，竹市衛生局立刻稽查，當場預防性下架回收129件。此外，經查案內該效期產品並未銷售至竹市全聯、大潤發等賣場。
衛生局表示，現場查獲店家庫存的台糖梅花豬肉片，為效期2024年7月14、21日計129件，雖非效期2024年6月10日此批檢出含有瘦肉精的產品，但為保障民眾食品安全，衛生局已針對129件產品完成預防性下架。
竹市衛生局指出，關於國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待所轄地主管機關追溯源頭屠宰加工及農業畜產等調查，以利進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言