桃園社宅最高漲3成 分3年漲足

社會住宅租金被質疑不親民，桃園市八德一號社宅是指標案例。八德一號社宅三年租約去年10月陸續到期，市府考量周邊租賃行情和營運成本決定漲價5至7成，引發反彈，挨批「比惡房東還惡」。昨天新方案出爐，除凍漲家戶人均所得較低的住戶租金，其餘漲幅最高3成，分3年漲足，若周邊行情降價，也會考慮調降。

八德一號社宅有9種房型，每種房型依家戶人均所得再分6種租金，目前租金從2400元到1萬8700元不等，去年10月考慮市場行情和營運成本，考慮漲到3569元到32100元，住戶罵翻後才決定凍漲到今年6月重擬方案。

桃園市住宅處長邱英哲昨向住戶介紹新方案，家戶人均所得7988元以下住戶維持凍漲，其餘5個級別依序調漲5%到30%，並分3年逐年漲足。以50坪的3房型為例，家戶人均所得最高級別目前月租1萬8700元，續約第一年的租金漲10%變2萬570元、第二年漲20%變2萬2440元，第三年漲到30%達2萬4310元，比去年10月版本3萬1677元、3萬1889元、3萬2100元便宜。

關於新方案，住戶雖有微詞，但願意接受。住戶謝先生目前住17坪的一房型，未來租金約在8140元到9620元之間。他表示，以社宅的屋齡、坪數和管理方式到周邊找同樣房子，租金大概要1萬5千元，還是社宅便宜。

邱英哲表示，原先的租金是參考社宅周邊同類型、同屋齡的社區大樓房租估算，由於八德近2年發展迅速，外來人口多、房價飛漲，社宅去年10月訂的租金漲幅也高。新方案是以照顧住戶為出發點，參考值不再限制屋齡，評估對象也全納入電梯華廈、公寓和透天厝，是漲幅下降主因。

八德一號社宅使用住宅基金屬自償性經費，原本預計50年攤還，都發局長江南志坦言，目前所收租金難以在50年內清償。住宅處也說，若考量回收興建和營運成本，社宅租金恐比周邊市場行情還高。

桃園市議員呂林小鳳表示，社宅既然基於公益理念，最好做到首租與續租共6年都不漲。邱英哲說，桃園未來所有社宅最高漲幅就是3成，如果周邊租屋市場有降價，而且比社宅便宜，也會評估研議調降。

江南志表示，正在檢討「都市計畫法桃園市施行細則」，提出開發商提撥空間作社宅換容積獎勵的構想，也可以繳代金到住宅基金方式換取容積。如此應該能逐漸填補社宅成本造成的財政缺口。