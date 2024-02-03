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竹市龍年主燈今晚點燈！Q版龍手拿貢丸 每半小時還會轉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，龍手上還拿一串貢丸，相當逗趣。記者張裕珍／攝影
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，龍手上還拿一串貢丸，相當逗趣。記者張裕珍／攝影

新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月10日。龍年主燈「福氣龍好」造型可愛，坐著的Q版龍手上還拿著一串貢丸，每半小時會旋轉，象徵在新竹LONG STAY吃美食。市長高虹安說，除了東門城主燈，還有7處輔燈區點亮護城河、站前廣場及新竹公園，歡迎民眾前來賞燈、遊新竹。

高虹安指出，「2024龍STAY新竹過好年」展出1主燈加7輔燈，主燈設置於竹市的古蹟東門城，主燈「福氣龍好」設計以Q版龍為造型，展現充滿活力的幸福城市，也希望為市民帶來好運，另外有7大輔燈依七色彩虹方式設計，每個燈區各具主題和特色，一起迎接美好的龍年。

城市行銷處長嚴翊琦表示，由黃文全老師親手製作的「福氣龍好」主燈高達8公尺，每30分鐘會伴隨音樂旋轉。7處輔燈區各有特色，其中站前廣場「彩繪新竹」由竹市民富、東門、建功、舊社、大庄及頂埔國小等逾600位學童發會創意親手彩繪，小燈籠串聯成一面燈籠牆。

還有另一作品「玲瓏波光」由竹市著名的玻璃工藝大師林瑤農精心製作，獨特的設計和工藝為活動增添非凡的光彩；今年也特別配合櫻花季延伸第7處輔燈「花現龍蹤」，設置於新竹公園，漂浮在麗池之上，也頗具創意。

城銷處表示，今晚點燈儀式邀請國際級的「即將成真火舞團」演出龍STAY的劇碼，還有東門國小藝才班演奏，接著在現場民眾見證下啟動主燈「福氣龍好」，隨著音樂旋轉，主燈加上輔燈的點亮，象徵龍Stay邀請市民朋友在新竹過好年。

城銷處指出，「2024龍Stay新竹過好年」多場系列活動，除了2月24日元宵當天在孔廟前廣場發放限量龍年小提燈，並在新竹公園舉辦元宵晚會，2月24日及25日兩日在新竹公園皆有市集及DIY體驗活動，詳細請上「新竹市政府城市行銷處」臉書粉專查詢。

新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月10日。圖／竹市府提供
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月10日。圖／竹市府提供
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月10日。圖／竹市府提供
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，同步宣告竹市燈會開跑至3月10日。圖／竹市府提供
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，龍手上還拿一串貢丸，相當逗趣。記者張裕珍／攝影
新竹市「2024龍STAY新竹過好年」燈會打造8公尺高的主燈「福氣龍好」，今晚7點正式點燈，龍手上還拿一串貢丸，相當逗趣。記者張裕珍／攝影

新竹 燈會 高虹安 龍年

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