苗栗10年少3萬人 通霄老6地位難保

苗栗縣人口受少子化及人口老化與外移等因素，10年減少3萬人；尤其「海線四大鎮」除了竹南鎮因擁有科學園區，人口持續逆勢成長，其他通霄鎮、苑裡鎮與後龍鎮3鎮人口都逐年遞減，通霄鎮「老六」地位恐怕在今年不保。縣府強調將持續強化招商引資、發展地方產業創生努力。

苗栗縣政府統計，今年1月全縣人口數53萬4432人，頭份市10萬6445人居18鄉鎮市之冠，其次為竹南鎮8萬9772人；通霄鎮人口下滑至3萬1272人，僅比公館鄉3萬1201人多了71人。

縣議員周玉滿觀察，通霄人口遞減主因年輕人為了就業、子女教育而遷籍，加上少子化，老人凋零多但新生兒卻少，還有不少老年人戶籍都隨子女遷至桃園、新竹、台中等福利較佳縣市。

公館鄉人口近年雖也遞減，但人口數仍逐步逼近第六的通霄鎮；縣議員曾美露曾擔任8年公館鄉長，她認為公館地理條件、生活環境都好，吸引外來人口定居，也離方便就業的銅鑼工業區不遠。

苗栗縣人口10年來「蒸發」3萬多人，持續面臨少子化、高齡化雙重夾擊。縣府強調，將加強招商引資、發展地方產業增加工作機會，讓年輕人有返鄉結婚生子意願；今年生育津貼也加碼，第一胎1萬元、第二胎以上2萬元，多胞胎每名補助2萬元。