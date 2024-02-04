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桃園再現魚群暴斃 環保局查凶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
環保局稽查人員走進觀音區富林溪檢測汙染程度。圖／桃園市環保局提供
環保局稽查人員走進觀音區富林溪檢測汙染程度。圖／桃園市環保局提供

桃園市觀音區上月21日才發生歇廠的科慕公司觀音廠拆卸設備時，廢水流入大堀溪疑似造成魚群死亡事件，事隔不到兩周，鄰近的富林溪前天也現魚群暴斃，民代痛斥無良廠商偷排毒水要求揪出元凶。市府環保局稽查判定廢水自雨水放流口疏漏排出造成魚群死亡，先依法告發未妥善管理的觀音區服務中心，該服務中心回應目前鎖定一家有違法偷排紀錄的工廠，正採樣檢驗中。

觀音區富林溪從觀音工業區雨水放流口一路至榮工橋前天早上約11點被發現有魚群死亡，環保局獲報後派員稽查，發現雨水放流口上游沒有死魚，研判有工業廢水流入雨水下水道，造成魚群死亡。

「福壽魚、鯉魚以及稀有鱸鰻魚死傷慘重。」市議員吳進昌表示，富林溪觀音工業區編號RD09雨水道前天疑遭廠商偷排毒水，樹林社區水環境巡守隊員巡溪發現立即通報，籲環保局徹查。

環保局表示，現場檢測水質pH7.4、水溫19.0℃、導電度1191μs/cm、CODkit水中化學需氧量測超過250mg/L以上，明顯觀音工業區雨水放流口水質有異常，已採魚體及溪水水樣送動保處化驗。

由於雨水放流口由觀音工業區服務中心權管，環保局認定該單位未確實收集廢水致疏漏汙染水體，造成大量魚隻死亡，已經依違反水汙染防治法第28條告發觀音工業區服務中心，最重可處600萬元以下罰鍰，並限期明天前完成清理魚屍。並要求服務中心發現水質異常，應立即關閉閘門因應。

吳進昌也盼市府環保局和工業區服務中心協調，建立即時監測機制。服務中心回應，目前已鎖定一家有違法排放紀錄的工廠採樣送檢驗，因為不是現行犯，因此必須藉由科學方法比對要花一些時間才能確定結果，確認後移給環保局重罰；也將針對這家工廠在雨水排放口裝即時監控儀器。

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