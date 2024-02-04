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新竹4處賞櫻祕境 平地免費不塞車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
台鐵內灣支線從橫山車站到合興車站沿線種植不少櫻花，形成美麗的鐵道賞櫻景點。圖／竹縣府提供
台鐵內灣支線從橫山車站到合興車站沿線種植不少櫻花，形成美麗的鐵道賞櫻景點。圖／竹縣府提供

2月迎來櫻花季，新竹縣賞櫻祕境之一關西鎮坪林國小的櫻花林已經粉嫩綻放，吸引不少民眾、網美來打卡拍照，過年期間將進入盛開期；新竹縣政府力推其他3處平地賞櫻祕境，都將在近期陸續綻放，歡迎民眾來走春。

一想到新竹縣賞櫻，不少民眾都會先想到熱門的尖石司馬庫斯櫻花季，不過尖石、五峰等原鄉區域交通較不方便，司馬庫斯部落還有人車管制，縣府推薦4處平地的免費賞櫻景點，分別為是關西坪林國小、竹東生態河濱公園、新埔日本公園、台鐵內灣線橫山車站。

竹縣府交旅處指出，關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林，目前花況近滿開，到過年期間都是最佳賞花期。

竹東河濱公園則有「櫻花大道」，沿著台68快速道路橋下約2公里的步道，種滿2千多棵櫻花，品種有八重櫻、山櫻花及吉野櫻等，當花期盛開時，風景如詩如畫。

新埔鎮的日本公園種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種共2百多棵櫻花樹，以及青楓1百餘棵，遊客可以自在漫步賞花。

喜歡鐵道風光的人不妨來趟台鐵內灣線，從橫山車站、九讚頭車站到合興車站沿線栽種山櫻花，營造出鐵道、火車和櫻花交織的美麗景致。

司馬庫斯 櫻花季 賞櫻

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