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龍年主燈通膨6.5倍？ 竹市斥造謠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市政府今年找來國際燈藝大師黃文全打造龍年主燈「福氣龍好」，走卡通風格的Q版龍造型，緊鄰的護城河沿岸則有以彩虹為概念設置的七色特色燈飾；昨晚市長高虹安出席點燈儀式，宣布從昨天起一路點亮至3月10日，站前廣場及新竹公園也有應景燈會布置。

不過，「福氣龍好」主燈不僅造型引發熱議，有網友發文稱主燈要價950萬元，比前市長林智堅時期的虎年主燈貴了6.5倍，質疑錢花到哪去？時力市議員林彥甫也認為標案價格確實有疑慮，需求說明書內的預算金額是770萬元，為何最後又多出近200萬元？市府有必要公布經費明細。

竹市府城銷處說明，新竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830到870萬元，今年過年適逢新竹公園櫻花季，因此燈區策展範圍延伸至新竹公園。

城銷處長嚴翊琦說，燈會共設置1大主燈及7組輔燈，不僅活動範圍比往年大，也整合元宵晚會與賞櫻活動為一系列的慶典，絕無經費不合理。市府也嚴正駁斥網路部分言論惡意造謠，中傷專業設計團隊，令人遺憾。

新竹 燈會 龍年

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