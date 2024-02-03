6旬翁攜12歲子住車上…婦顧3子女加身障公婆 善心湧入盼過好年

桃園1名60歲江姓男子，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所，只能跟12歲就讀國中的兒子居住在廂型車內，以車為家。平鎮警方發現後，除送上民生物資，並轉介社福機構，讓父子能平安過好年。

平鎮警分局北勢派出所長姚金寶偶然發現江姓男子，江男稱年輕時賺的錢都給了父母，父母過世後該分的家產也被其他兄弟姊妹占走，甚至把他趕出家門，老婆因此離棄他，只能與兒子倆相依為命住在廂型車上，盥洗也在建安宮的公廁簡單梳洗，前年中風，僅靠低收補助及販賣手鐲、玉石度日，時常三餐不濟，生活窮苦無助。

姚金寶募集各界善心人士捐贈民生物資，農曆過年前，包個小紅包給江男兒子，協助轉介平鎮區公所及觀音根滿慈善基金會等辦理急難救助，希望能讓江男與兒子暫度年關。

楊梅警分局結合「世大愛心協會」，分局長張仁傑及協會長李雙福、總幹事梁為坤等人，贈送紓困金1.2萬元2戶、5000元13戶，還有民生食品物資，希望拋磚引玉，讓弱勢族群度過溫馨春節。

楊梅警分局指出，分局防治組長吳黨元及警員郭彥廷等，主動與協會訪視得知轄內有15戶家庭生活困苦的弱勢家庭或獨居長者，並積極協助轉介協會資助。

受助的戴女士說，家中公、婆重度身心障礙，自已育有9歲、6歲、10個月3名幼童，原本靠著丈夫打零工為生，無奈工作不穩定，春節前夕陷入困境，付不出房租、幼兒生活費用等，還好有協會送暖，能解燃眉之急。