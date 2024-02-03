快訊

張善政回老家出車禍…愛妻仍胸痛留院 醫師曝夫妻兩人傷勢

6旬翁攜12歲子住車上…婦顧3子女加身障公婆 善心湧入盼過好年

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅警分局結合「世大愛心協會」舉辦「關懷弱勢、春節送暖」活動，由分局長張仁傑及協會長李雙福、總幹事梁為坤等人逐一贈送紓困金1萬元2000元2戶、5000元13戶，還有民生食品物資。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局結合「世大愛心協會」舉辦「關懷弱勢、春節送暖」活動，由分局長張仁傑及協會長李雙福、總幹事梁為坤等人逐一贈送紓困金1萬元2000元2戶、5000元13戶，還有民生食品物資。圖／楊梅警分局提供

桃園1名60歲江姓男子，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所，只能跟12歲就讀國中的兒子居住在廂型車內，以車為家。平鎮警方發現後，除送上民生物資，並轉介社福機構，讓父子能平安過好年。

平鎮警分局北勢派出所長姚金寶偶然發現江姓男子，江男稱年輕時賺的錢都給了父母，父母過世後該分的家產也被其他兄弟姊妹占走，甚至把他趕出家門，老婆因此離棄他，只能與兒子倆相依為命住在廂型車上，盥洗也在建安宮的公廁簡單梳洗，前年中風，僅靠低收補助及販賣手鐲、玉石度日，時常三餐不濟，生活窮苦無助。

姚金寶募集各界善心人士捐贈民生物資，農曆過年前，包個小紅包給江男兒子，協助轉介平鎮區公所及觀音根滿慈善基金會等辦理急難救助，希望能讓江男與兒子暫度年關。

楊梅警分局結合「世大愛心協會」，分局長張仁傑及協會長李雙福、總幹事梁為坤等人，贈送紓困金1.2萬元2戶、5000元13戶，還有民生食品物資，希望拋磚引玉，讓弱勢族群度過溫馨春節。

楊梅警分局指出，分局防治組長吳黨元及警員郭彥廷等，主動與協會訪視得知轄內有15戶家庭生活困苦的弱勢家庭或獨居長者，並積極協助轉介協會資助。

受助的戴女士說，家中公、婆重度身心障礙，自已育有9歲、6歲、10個月3名幼童，原本靠著丈夫打零工為生，無奈工作不穩定，春節前夕陷入困境，付不出房租、幼兒生活費用等，還好有協會送暖，能解燃眉之急。

桃園1名60歲江姓老翁，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所，平鎮警送上愛心。圖／平鎮警分局提供
桃園1名60歲江姓老翁，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所，平鎮警送上愛心。圖／平鎮警分局提供
桃園1名60歲江姓老翁，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所。圖／平鎮警分局提供
桃園1名60歲江姓老翁，日前因為中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所。圖／平鎮警分局提供

中風 弱勢家庭 父母

延伸閱讀

罕病家屬：政黨將罕病、身障族立委名單提前 更可凸顯對弱勢族群重視／夜夜秀爭議2

【重磅快評】王志安不應歧視身障 但民進黨不只歧視身障

老公給50萬元要妻子幫顧婆婆 她愣問：這筆錢該拿嗎？

「賀瓏夜夜秀」譏諷身障律師陳俊翰惹眾怒 王志安改口「願來台當面道歉」

相關新聞

過年到新竹賞櫻！這裡最先綻放 竹縣府推4處賞櫻秘境

2月即將迎來櫻花季，新竹縣有多數賞櫻秘境，其中關西坪林國小的櫻花林已經綻放，過年期間將進入盛開期，有望吸引大批遊客前來賞...

苗栗10年少3萬人…公館人口逼近 通霄老六地位恐不保

苗栗縣竹南、後龍、通霄、苑裡早年都是人口逾5萬的城鎮，號稱「海線四大鎮」，但受少子化及人口老化、外移等因素影響，除了竹南...

社宅租金不親民？桃園八德一號社宅「解凍」租金 分3年漲足3成

桃園市八德一號社宅與住戶的三年租約去年10月陸續到期，市府考量周邊同類型社區大樓租金價格，決定漲價，但因漲幅達5到7成，...

龍潭大池西岸夜間好昏暗 將這樣改善華麗變身

龍潭大池為桃園觀光景點之一，每年都辦龍舟賽、跨年煙火等活動，吸引不少遊客前往。不過大池西岸的步道照明不足，都仰賴10多年...

苗栗火車站大停電！停電逾3小時旅客抱怨連連 台電仍檢修中

苗栗火車站今天下午4部電梯全都無法使用，因是跨站式站房，旅客搬運大包、小包加行李箱上下樓梯進出站，頗多怨言；站方表示，因...

不到兩周！桃園觀音區再現溪水汙染魚群暴斃 環保局查元兇

桃園市議員吳進昌今天指出，富林溪觀音工業區編號RD09雨水道昨天不知道哪個無良廠商偷排毒水，造成福壽魚、鯉魚以及稀有鱸鰻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。