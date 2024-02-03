苗栗10年少3萬人…公館人口逼近 通霄老六地位恐不保

苗栗縣竹南、後龍、通霄、苑裡早年都是人口逾5萬的城鎮，號稱「海線四大鎮」，但受少子化及人口老化、外移等因素影響，除了竹南因擁有科學園區，人口持續逆勢成長，其他3鎮人口都逐年遞減，其中通霄去年設籍人口與公館鄉的差距大幅縮小至不到百人，依此趨勢，通霄人口數在全縣「老六」的地位恐將不保，凸顯縣內城鄉發展的變化。

苗栗縣政府統計，今年1月全縣人口數53萬4432人，各鄉鎮市頭份10萬6445人居首，其次竹南8萬9772人，通霄鎮減至3萬1272人，比公館鄉3萬1201人僅多了71人；依去年1月統計，通霄3萬1799人比公館3萬1453人還有346人差距，但到9月差距僅50人，消長情況明顯。全縣總人口與10年前相比，也少了3萬多人。

縣議員周玉滿指出，通霄人口逐年遞減主要是年輕人因就業、子女教育而遷籍，加上少子化，老人凋零多但新生兒卻少，此外她拜訪社區發現許多居住的老年人，其實戶籍都已隨子女遷至桃園、新竹、台中等福利較佳縣市，多重因素影響通霄人口增長。

公館鄉人口近年其實也呈遞減現象，但人口數仍「節節進逼」排第六的通霄鎮，如趨勢不減，可望在短期內超越，將比通霄、卓蘭兩鎮人口都多。

縣議員曾美露曾任8年公館鄉長，她指出，公館地理條件、生活環境都好 ，景點也多，鄰近還有銅鑼工業區、銅鑼科學園區方便就業，鄉村環境也吸引不少外地人口來定居。

苗栗縣行政區畫分目前有2市、5鎮、11鄉共18鄉鎮市，但總人口呈逐年下降趨勢，2014年底全縣人口達56萬7132人，相隔10年已減少3萬多人。

苗栗縣面臨少子化、高齡化雙重夾擊，縣府強調將持續加強招商引資，發展地方產業創生，讓在地增加工作機會，使年輕人有意願返鄉結婚生子；為鼓勵縣民增加出生率，今年生育津貼也加碼，第一胎1萬元、第二胎以上2萬元，多胞胎每名新生兒補助2萬元，鄉鎮市公所也有加碼，其中南庄從原來1萬元大幅提升到第一胎6萬、第二胎7萬、第三胎8萬元。