龍潭大池西岸夜間好昏暗 將這樣改善華麗變身

龍潭大池為桃園觀光景點@=之一，每年都辦龍舟賽、跨年煙火等活動，吸引不少遊客前往。不過大池西岸的步道照明不足，都仰賴10多年前的景觀燈，夜間運動散步眾陳情民代希望改善。桃園觀旅局表示，初估改善經費約4000萬元，改善大池西岸200公尺路段照明及路面破損問題，將由工務局協助籌措經費，預計今年底能完成。

「龍潭觀光大池」是桃園知名的觀光景點之一，早期主要功能為調節水量和灌溉農田，現在不但成為當地居民主要遊憩的場所，還是喜歡SUP水上設施最好的體驗場地。

市議員徐玉樹表示，這幾年大池運動的民眾跟觀光客愈來愈多，可是每到晚上，依舊靠著那幾盞十幾年前設置的景觀燈，夜間照明不足，運動經過的民眾紛紛抱怨，希望改善。

日前會勘，觀旅局指出，由於大池屬都市計畫公園用地，主管機關為工務局，經費由工務局籌措，將協助工務局辦理西岸後段光環境及相關遊憩設施改善鋪面、休憩座椅及浮台橋工程，滿足民眾照明不足狀況，初估經費需要4000萬元，將待工務局經費確認後，盡速辦理設計施工，順利的話今年底能完成。

工務局景觀工程科長陳翠慧表示，工務局協助爭取編列預算，建議觀旅局規畫保留生態底干擾區域及近商業區處整合設計，期待未來有一個全新亮點的新場域。

觀旅局長周柏吟說，龍潭大池是桃園重要熱門景點，吸引許多遊客到訪，在去年底協助公所，完成吊橋燈光及吊橋塔柱油漆工程，預計過年期間開放通行，讓民眾在過年期間有個走春的好地方。