不到兩周！桃園觀音區再現溪水汙染魚群暴斃 環保局查元兇

桃園市議員吳進昌今天指出，富林溪觀音工業區編號RD09雨水道昨天不知道哪個無良廠商偷排毒水，造成福壽魚、鯉魚以及稀有鱸鰻魚死傷慘重，樹林社區水環境巡守隊員巡溪發現立即通報，除了發現不少死魚，也撈起2尾焉焉一息的鱸鰻，由隊員帶回搶救。吳連絡環保局稽查，要求務必揪出元兇。

桃園市觀音區1月21日才發生歇廠的科慕公司觀音廠拆卸設備時，廢水流入大堀溪疑似造成魚群死亡，事隔不到兩周鄰近的富林溪也發生魚群暴斃，環保局初步研判污染源來自觀音工業區雨水下水道的水源，因為昨天沒下雨但是下水道水量未減，疑有工業廢水流入雨水下水道。

環保局表示，有關觀音工業區富林溪死魚案件，環保局2日中午11時接獲民眾陳情觀音區富林溪從工業區雨水放流口至榮工橋有魚群死亡，隨即派員前往稽查，發現富林溪自觀音工業區雨水放流口之下游有大量魚群死亡，上游未發現魚群死亡，判定廢水自該雨水放流口疏漏排出造成魚群死亡，現場檢測水質pH7.4、水溫19.0℃、導電度1191μs/cm（微米）、以CODkit（水中化學需氧量）初步檢測超過250mg/L（每公升毫克）以上，明顯觀音工業區雨水放流口水質有異常情況，並採魚體及附近溪水水樣送動保處化驗，以作為污染源的判斷。

環保局說，雖然雨水下水道水質超標，但是還無法確認是哪一家工廠違法排放，不過雨水道在觀音工業區屬於服務中心權責，環保局仍以違反水污染防治法第28條規定告發，金額要等工業區服務中心陳述後裁定，最重可處600萬元以下罰鍰，並限期於2月5日前將死亡魚隻清理完成，稽查人員今天再到現場督促觀音工業區污水處理廠立即僱工清理魚屍避免二次污染。

環保局除了要求工業區加強派員盡速清除死亡魚體，同時責觀音工業區管理中心，務必做好廠區管理工作，倘有異常水質情況應立即關閉閘門並將廢水抽至觀音污水處理廠處理，避免廠商將廢水經由雨水下水道繞流排放。

環保局說明，COD超標是現場試紙簡易比對後初步判定確實所排放出的水有受到污染，詳細部分還要等採樣送驗的結果為準。環保局告發是依據調查觀音工業區服務中心雨水放流口（RD09）未確實收集廢水致疏漏污染承受水體，造成大量魚隻死亡，核已違反水污染防治法第28條等規定。