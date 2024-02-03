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桃園八德三號社宅辦入厝 坐擁健身房、圖書館 環境優質
桃園市八德三號社宅去年9月起分二階段開放申請中籤者入住，桃園市政府今天舉辦入厝典禮，恭喜住戶年前入厝，同時也啟用社宅一樓圖書館，為社宅及周邊住戶增添生活機能。
八德三號社宅佔地9860坪，不僅地點鄰近八德區公所、八德國中、八德國小、傳統市場和夜市，大樓一、二樓就有公托中心、微型健身房、圖書館和身心障礙者日間照顧站，生活機能健全，租金則依家戶人均所得分6個收費等級，18坪的1房型從2200元到8300元，31坪的2房型從5000元到14800元，38坪的3房型從6800元到17700元，目前524個大小房型入住率超過9成。
有住戶表示，自己原本住在八德介壽路大潤發附近面積30坪、3房1廳的電梯華夏，每月租金約一萬元，搬到社宅的2房型，雖然少了一個房間，但房子新、機能好又有管理員，而且租金每月只要8千多元，所以決定搬過來。
桃園市長張善政今天出席典禮恭喜中籤入厝民眾，同時表示八德三號社宅設計美輪美奐，居住環境非常優質，很開心市府的用心受到民眾歡迎。
桃園市社會住宅服務中心彭程執行長表示，今天不僅恭喜住戶年前入厝，也安排了公益市集共襄盛舉。社宅扮演社區營造的種子，成為社區鄰里交流的中心，社宅服務中心針對全市12處社宅也將陸續推出社區活動，走進社區，鼓勵民眾走進社宅，體驗公共服務設施，認識政府社會福利政策。
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