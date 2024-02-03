快訊

綠白閣揆之爭 黃國昌指他「背叛游錫堃」 林佳龍說話了

綠白「珊昌配」電話羅生門吵翻天 時間軸一次看懂

大學通識教師編制遭濫改 校方東窗事發3奧步逼退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳龍年主燈經費比虎年多6倍？竹市府不忍了怒斥造謠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東門城龍年主燈「福氣龍來」今晚正式點燈。記者張裕珍／攝影
新竹市東門城龍年主燈「福氣龍來」今晚正式點燈。記者張裕珍／攝影

新竹燈會將於今晚熱鬧展開，位於東門城的龍年主燈「福氣龍好」卡通龍造型已先引起地方熱烈討論，未料昨天臉書還有網友發文直指竹市燈會經費不合理，提及虎年主燈經費147萬元，但到了龍年卻通膨變成950萬元。竹市府今駁斥此為假消息，前2年活動預算皆為800多萬元，今年因有擴大燈區範圍而增至950萬元，不實消息已蒐證交由警方查辦。

竹市府城銷處表示，新竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830到870萬元，燈飾部分以沿著護城河設置6組為主，今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈。

依照公開標案資訊，「新竹市2024春節燈區策展暨元宵賞櫻活動規劃執行案」總經費為950萬元。市府指出，執行內容除打造高8公尺、基座3公尺且可轉動的主燈，還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，涵蓋元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。

城銷處強調，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計龍年主燈，絕無經費不合理之處，市府嚴正駁斥網路部分粉專惡意造謠、帶風向的行為，其言論又中傷專業的設計團隊及設計師，令人遺憾。

市府指出，新竹市燈會主燈將於今晚點燈，燈會主燈「福氣龍好」位於東門城，由國際燈藝大師黃文全操力設計，與迎曦門互相輝映。此次除主燈外，以七色彩虹為概念打造七色獨具特色輔燈，坐落於市區護城河沿岸，每項燈飾都各有意涵特色。

城銷處表示，期望透過燈會藝術品展示，除了融入竹市文化、城市特色與飲食特產，並挑戰別於傳統燈的型式，以卡通風格的作品展現新竹年輕活力的城市象徵，市長高虹安歡迎市民朋友及各地民眾前來新竹市賞燈、賞櫻、慶元宵、過好年。

昨天網路有粉專發文直指竹市燈會經費不合理，提及虎年主燈經費147萬元，但到了龍年卻通膨變成950萬元。市府今天駁斥為假訊息。圖／竹市府提供
昨天網路有粉專發文直指竹市燈會經費不合理，提及虎年主燈經費147萬元，但到了龍年卻通膨變成950萬元。市府今天駁斥為假訊息。圖／竹市府提供

新竹 燈會 設計師

延伸閱讀

中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區 閱讀還可抽好禮

2024台灣燈會安平燈區明啟燈 管制區交通待觀察

南投燈會點13米高主燈「福氣龍來」 明晚璀璨迎賓

是龍是牛還是鹿？竹市燈會主燈「福氣龍好」亮相 網熱議

相關新聞

網傳龍年主燈經費比虎年多6倍？竹市府不忍了怒斥造謠

新竹市燈會將於今晚熱鬧展開，位於東門城的龍年主燈「福氣龍好」卡通龍造型已先引起地方熱烈討論，未料昨天臉書還有網友發文直指...

竹市假日花市今起熱鬧到18日 2大夜市過年營業時間出爐

農曆龍年即將到來，新竹市年貨大街今天起至14日在舊城商圈登場，體育場旁的假日花市也將從今天起一路熱鬧到18日，位於南寮新...

桃園大廟景福宮除夕夜拜頭香不用搶 還送平安招財掛飾

桃園大廟景福宮管委會表示，春節年假首場祈福典禮「龍年迎春祈福•拜頭香」，擇定2月9日除夕夜10點30分開始，參加拜頭香就...

竹市春節便民服務不打烊！路邊停車人工暫停收費

農曆春節即將到來，新竹市政府彙整各項重要春節措施，包含交通疏導、社福醫療、垃圾清運、治安稽查等。市長高虹安強調，市府春節...

桃市高鐵南路奪命路口 會勘改善

桃園市中壢區高鐵南路五段上個月27日發生3死車禍，事故原因引發關注。立委魯明哲與中央、地方官員昨到現場勘查，不排除是高鐵...

竹市燈會「福氣龍好」主燈 卡通風掀熱議

迎接農曆龍年，新竹市政府近期在東門城、護城河一帶擺設應景燈飾，Q版的龍年造型主燈搶先亮相也網路熱議，有民眾以為是牛，也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。