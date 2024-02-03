網傳龍年主燈經費比虎年多6倍？竹市府不忍了怒斥造謠

新竹市燈會將於今晚熱鬧展開，位於東門城的龍年主燈「福氣龍好」卡通龍造型已先引起地方熱烈討論，未料昨天臉書還有網友發文直指竹市燈會經費不合理，提及虎年主燈經費147萬元，但到了龍年卻通膨變成950萬元。竹市府今駁斥此為假消息，前2年活動預算皆為800多萬元，今年因有擴大燈區範圍而增至950萬元，不實消息已蒐證交由警方查辦。

竹市府城銷處表示，新竹市辦理過好年活動已延續多年，前2年光是辦理新竹過好年及元宵活動預算約830到870萬元，燈飾部分以沿著護城河設置6組為主，今年過年期間適逢2月新竹公園櫻花季，因此特別將燈區範圍擴大，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈。

依照公開標案資訊，「新竹市2024春節燈區策展暨元宵賞櫻活動規劃執行案」總經費為950萬元。市府指出，執行內容除打造高8公尺、基座3公尺且可轉動的主燈，還有小提燈製作、七色輔燈區規畫設置，搭配相關行銷活動費用，且此次燈區策展範圍延伸至新竹公園，涵蓋元宵晚會與賞櫻活動，整合成系列性的新竹市行銷計畫。

城銷處強調，今年新竹市燈節不但將各項活動整合為一系列的慶典，範圍也更加擴展，還請到國際燈藝大師黃文全操刀設計龍年主燈，絕無經費不合理之處，市府嚴正駁斥網路部分粉專惡意造謠、帶風向的行為，其言論又中傷專業的設計團隊及設計師，令人遺憾。

市府指出，新竹市燈會主燈將於今晚點燈，燈會主燈「福氣龍好」位於東門城，由國際燈藝大師黃文全操力設計，與迎曦門互相輝映。此次除主燈外，以七色彩虹為概念打造七色獨具特色輔燈，坐落於市區護城河沿岸，每項燈飾都各有意涵特色。