竹市春節便民服務不打烊！路邊停車人工暫停收費

農曆春節即將到來，新竹市政府彙整各項重要春節措施，包含交通疏導、社福醫療、垃圾清運、治安稽查等。市長高虹安強調，市府春節期間便民服務「不打烊」，包含春安護鈔、6大醫院急診服務、1999服務專線全年不打烊，路邊人工收費路段春節假期則暫停收費，一起平安歡喜迎龍年。

高虹安表示，每逢農曆新年，家家戶戶皆忙著除舊佈新，在垃圾清運方面，除了大年初一到初四（2月10日至2月13日）停收垃圾4天外，除夕（2月9日）將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採「沿線收集、機動調度」方式，初五（2月14日）清運時間同除夕清運模式，並依「周一路線」執行垃圾清運。

火災、急難救助報案專線119、全國保護專線113在春節期間照常為民服務，市民若有急難救助需求，可由輪值社工評估後，協助提供急難救助金及餐食券等資源。同時也有春安護鈔服務，民眾只要撥打110專線、竹市警察局各分局、派出所電話即可申請，保障民眾安心過好年。

交通處表示，春節假期路邊人工收費路段暫停收費（小年夜2月8日至大年初四2月13日）；2月1日起新增智慧車柱裝卸貨停車格至41格，且開放貨車及客貨兩用車停放，採無紙化開單及科技執法，讓春節期間有裝卸貨需求的車輛使用。

衛生局指出，春節連假期間，衛生局與新竹台大、國泰、馬偕、市立馬偕兒童、南門醫院、國軍6大醫院共同合作，提供24小時急診不打烊及部分門診醫療服務，各急救責任醫院春節門診及急診時間表，可上竹市衛生局官網https://reurl.cc/NGm03p查詢。

此外，春節期間民眾仍可預約長照服務，需提前於2月7日前電話申請預約，含居家照顧、喘息服務、餐飲服務、交通接送等服務，預約專線請撥打1966。

產發處表示，年貨大街「新春嘉年華市集」將於今天2月3日起至2月14日上午8時至晚上10時熱鬧登場，除了有超過百攤的美食小吃及各式新春節氣商品攤位外，市府更推出「消費滿額贈好禮」活動，陪伴市民過好年，也為舊城商圈帶來人潮與商機。

至於新竹市各藝文展覽展出時段及各大館舍開閉館時間，可至竹市文化局官網查詢；竹市勞工育樂中心2月8日至2月14日暫停開放；新科、竹光國民運動中心於2月7日起至2月12日休館；竹市三區親子館及竹市婦女館2月8日至2月13日休館，2月14日恢復平日開館時間。