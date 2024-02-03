竹市假日花市今起熱鬧到18日 2大夜市過年營業時間出爐

農曆龍年即將到來，新竹市年貨大街今天起至14日在舊城商圈登場，體育場旁的假日花市也將從今天起一路熱鬧到18日，位於南寮新竹漁港的波光市集則是從除夕夜當天營業到18日。去年重啟營運的樹林頭夜市除夕夜不營業、年初五開張，後站夜市小年夜、大年初三則都有營業，歡迎民眾逛街、走春。

新竹市今年的年貨大街名為「新春嘉年華市集」，攤販營業範圍涵蓋東門街、北門街、武昌街、復興路、中央路等部分路段，全面作為行人徒步區，現場集結上百攤的年節商品與特色小吃攤位。營業時間為今天起至14日的每天上午8點一路到晚上10點。

今年春節放假時間是從小年夜2月8日到大年初五2月14日，竹市府產業發展處也彙整新竹市知名市集及夜市營業時間，其中，向來為周末營業的假日花市特別延長營業時間，從今天起一路營運到18日，緊鄰的假日市集則是從小年夜一路營業到18日，2處市集營業時間都從早上10點到晚上7點。

位於新竹漁港的波光市集迎接過年人潮，攤商也決定農曆春節期間不打烊，一路從9日除夕夜當天營業到18日，營業時間為早上11點到晚上8點，歡迎民眾來新竹漁港逛市集，還能順道踏青、放風箏，也能到一旁的魚鱗天梯賞夕陽、17公里海岸線騎單車。

去年陸續重啟營運的樹林頭夜市固定每周三、五營業，但下周五9日恰好碰到除夕夜，當天停止營業1天，14日周三則照常營運，時間為傍晚5點到晚上11點；後站夜市固定每周二、四營運，春節期間分別為小年夜8日、大年初三13日則都會照常營業。