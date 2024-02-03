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中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區 閱讀還可抽好禮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市教育局與台中市立圖書館及地方稅務局合作辦理網上閱讀認證抽獎活動，抽中可獲得「台灣藍鵲‧閱讀飛行」摺紙拼圖。圖／台中市教育局提供
台中市教育局與台中市立圖書館及地方稅務局合作辦理網上閱讀認證抽獎活動，抽中可獲得「台灣藍鵲‧閱讀飛行」摺紙拼圖。圖／台中市教育局提供

2024中台灣元宵燈會將於2月16日在台中中央公園登場，教育局以「閱讀」與「STEAM」元素設計發想，打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區，讓人彷彿踏入奇幻繪本世界；文化部文化資產園區則設置藝術燈籠牆，展出152顆寫上祝福的燈籠。

教育局今年燈會以閱讀主題，打造充滿童趣與想像的「小小Backpacker賞燈趣」燈區，邀請民眾賞燈之外，為鼓勵親子共讀，另與台中市立圖書館及地方稅務局合作舉辦網上閱讀認證抽獎活動，閱讀「元宵節慶」相關圖書、影片，並進行閱讀認證，通過認證3本以上書籍即可參加抽獎，抽中可獲得「台灣藍鵲閱讀飛行」摺紙拼圖。

另外，民眾在燈會期間到中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區拍照，上傳分享照片至「小小Backpacker愛閱讀」活動網頁，可獲得二次抽獎機會，抽中者可獲「寶寶龍」小提燈。

農曆春節將至，文化部文資局規劃多場應景活動，包括傳統戲曲演出及展覽等，昨天先舉辦揮毫慶團圓活動，今天起還有揪伙來寫大燈籠及12生肖拓印版畫活動，園區也將於3日及4日辦理揪揪春節市集，讓民眾感受年節氣氛。

文化部文資局長陳濟民說，迎接龍年到來，文資園區特別設置藝術燈籠牆，展出152顆由里民及幼兒園小朋友寫上帶有祝福之意的吉祥話特色燈籠，希望透過燈籠牆的設置，祝福民眾好運「龍」來。

文資局指出，12日到14日春節連假期間，將舉辦「Have a 龍 Time」年節活動，有市集、歌仔戲、北管戲曲及文資展覽等，歡迎民眾前往走春。

農曆春節將至，文化部文資局規劃多場應景活動，包括傳統戲曲演出及展覽等，昨天先舉辦揮毫慶團圓活動，讓民眾感受年節氣氛。圖／文化部文資局提供
農曆春節將至，文化部文資局規劃多場應景活動，包括傳統戲曲演出及展覽等，昨天先舉辦揮毫慶團圓活動，讓民眾感受年節氣氛。圖／文化部文資局提供

文化部 春節 燈會

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