中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區 閱讀還可抽好禮

2024中台灣元宵燈會將於2月16日在台中中央公園登場，教育局以「閱讀」與「STEAM」元素設計發想，打造「小小Backpacker賞燈趣」燈區，讓人彷彿踏入奇幻繪本世界；文化部文化資產園區則設置藝術燈籠牆，展出152顆寫上祝福的燈籠。

教育局今年燈會以閱讀主題，打造充滿童趣與想像的「小小Backpacker賞燈趣」燈區，邀請民眾賞燈之外，為鼓勵親子共讀，另與台中市立圖書館及地方稅務局合作舉辦網上閱讀認證抽獎活動，閱讀「元宵節慶」相關圖書、影片，並進行閱讀認證，通過認證3本以上書籍即可參加抽獎，抽中可獲得「台灣藍鵲閱讀飛行」摺紙拼圖。

另外，民眾在燈會期間到中央公園「小小Backpacker賞燈趣」燈區拍照，上傳分享照片至「小小Backpacker愛閱讀」活動網頁，可獲得二次抽獎機會，抽中者可獲「寶寶龍」小提燈。

農曆春節將至，文化部文資局規劃多場應景活動，包括傳統戲曲演出及展覽等，昨天先舉辦揮毫慶團圓活動，今天起還有揪伙來寫大燈籠及12生肖拓印版畫活動，園區也將於3日及4日辦理揪揪春節市集，讓民眾感受年節氣氛。

文化部文資局長陳濟民說，迎接龍年到來，文資園區特別設置藝術燈籠牆，展出152顆由里民及幼兒園小朋友寫上帶有祝福之意的吉祥話特色燈籠，希望透過燈籠牆的設置，祝福民眾好運「龍」來。