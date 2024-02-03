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竹市燈會「福氣龍好」主燈 卡通風掀熱議

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
「2024龍Stay新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」以童趣風格展現城市年輕活力。圖／竹市府提供
「2024龍Stay新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」以童趣風格展現城市年輕活力。圖／竹市府提供

迎接農曆龍年新竹市政府近期在東門城、護城河一帶擺設應景燈飾，Q版的龍年造型主燈搶先亮相也網路熱議，有民眾以為是牛，也有人覺得像鹿，甚至對顏色搭配有意見；新竹市城銷處指出，主燈「福氣龍好」是國際燈藝大師黃文全首度挑戰卡通風格，今晚正式點燈，精采程度請拭目以待。

新竹市龍年主燈在東門圓環亮相後，有網友在臉書粉絲團「新竹大小事」張貼照片詢問大家意見，民眾各有解讀，豬、牛、鹿和龍等動物都上榜，也有人認為配色不好看，但也有人覺得可愛，指主燈搭配新竹特產貢丸很有地方特色。

城銷處表示，「2024龍Stay-新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」由國際燈藝大師黃文全親自操刀設計，巧妙融入竹市文化與飲食特色，而且首次挑戰卡通風格的作品；黃文全表示，這次除了突破自我外，更巧妙地將新竹特色美食貢丸融入在主燈的設計中，象徵著新的一年，滿懷豐收和好運。

「福氣龍好」今晚點燈，除了絢麗的燈光色彩，也會搭配音樂旋轉，Q版龍靈動活潑的一面，一起感受到新竹市的年輕活力。另外，新竹市府也規畫許多活動，2月24日元宵節將在孔廟前廣場舉辦元宵晚會及發放限量小提燈，新竹公園也有市集與DIY體驗活動。

元宵節 新竹 燈會 龍年

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