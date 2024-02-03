苗縣中港溪南 綠光海風自行車道完工

苗栗縣政府沿海岸線建置的綠光海風自行車道，北端竹南鎮段可銜接新竹市海岸線，南端苑裡鎮段可延伸到台中市大甲區，目前中港溪以南的優化車道工程已經完工，沿線還設置5處YouBike站點，春節連假出遊踩點又多了一個好去處。

苗栗縣水利處表示，中港溪以南的綠光海風自行車道全長約42公里，沿線景點眾多，有龍鳳、外埔、通霄、苑港等漁港，還有竹南崎頂新樂園、假日之森、親子之森、長青之森，累了也能在虎頭山神社、精鹽廠觀光園區、新埔車站歷史建築和苑裡濱海藝文中心、房裡古城等地休息。西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道，省去繞路、縮短約5公里路程。

苗栗縣政府為增加造訪景點的便利性，已在龍鳳漁港、清海宮、拱天宮、白沙屯車站、通霄精鹽廠5處設置YouBike站，讓遊客在定點停車後，能以單車暢遊體驗海岸風情。

不過，目前西濱公路後龍溪的觀海大橋及西湖溪橋段正在施工，不建議騎自行車上西濱，苑裡段部分則尚未有YouBike站點，需繞道至苑裡車站點借還車輛。