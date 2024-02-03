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竹市慈濟路、關新路延伸段 提前通車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市慈濟路及關新路延伸段昨天通車，可望分散埔頂路及慈雲路部分車流。圖／新竹市政府提供
新竹市慈濟路及關新路延伸段昨天通車，可望分散埔頂路及慈雲路部分車流。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安為紓解關埔地區與新竹科學園區交通壅塞困境，積極推動光埔二期自辦市地重劃區慈濟路、關新路延伸工程，昨天提早通車，未來可望有效分散埔頂路與慈雲路車流。

高虹安昨天視察通車情形時表示，慈濟路與關新路原本預計2025年底才會完工，為及早紓解關埔地區交通壅塞情形，市府積極與重劃會協調，克服施工困難，才使期程提前了2年；新竹市政府去年12月29日與今年1月19日二度勘驗，確認延伸道路達通行標準才選在春節前通車，希望讓民眾過年期間都能感受便利的交通建設成果。

高虹安也提到，關新路延伸段僅施作至竹市轄內柯子湖溪左岸防汛道路，因右側為新竹縣轄管土地，故未能直接跨縣市銜接公道五路，市府去年4月起主動透過新竹縣市溝通整合平台與竹縣府協調，同年7月也向內政部國土管理署提出書面建議，盼能透過都市計畫變更完成目標。

地政處補充，慈濟路延伸段目前僅開放右進右出功能，待光埔二期自辦市地重劃區完工驗收後，再開放直行與左轉功能。關新路延伸段僅銜接至柯子湖左岸防汛道路，因防汛道路及跨河陸橋現況狹窄難以迴轉，目前禁止大型車輛進入，提醒用路人留意。

慈濟 高虹安

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