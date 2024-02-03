聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵桃園車站特定區 放寬開挖率

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園各都市計畫整體開發區的建築基地依面積大小有不同開挖率，但都市發展局觀察設定開挖率的必要性已經降低，建商即使沒被約束也不會全面開挖，因此選定高鐵桃園車站特定區為示範點，解除未達1500平方公尺建地開挖率限制，1500平方公尺以上建地開挖率則從70%提升到80%，未來也將透過修訂都市計畫法施行細則統一全市標準。

都發局表示，訂定開挖率是希望建築基地保留的原始土層能吸收降雨，發揮滯洪效果與減緩城市熱島效應，雖然對城市友善，但會牽動建物地下停車場的設計，如果空間不足，只能向下挖更多更多樓層，不僅建築成本增加，興建過層也會有類似基泰大直案的鄰損風險。

高鐵桃園車站特定區日前配合站前商二街廓取消設置空橋案調整開挖率限制，政策2月1日公告、2月5日生效；有巢氏房屋桃園青埔領航店長彭成貴表示，政府放寬建築基地開挖率對建商而言是利多，預期會增加開發意願。

都發局長江南志表示，開挖率放寬配合去年的「景觀三法」修訂，不但不影響建築基地保水功能，還可期待建商省下深挖的成本直接反映在建案售價上，未來以高鐵桃園特區為範本，修訂都市計畫法桃園市施行細則，統一全市標準。

民進黨桃園市議員楊家俍認為新政策有利開發商蓋更多停車位，能解決新舊城區居民爭搶停車位的問題，但他認為建案售價因此受影響的機率極微，「房價起伏主要還是看整體市場的供需而定，不可能周邊車位賣到一個二百萬元了，新蓋好的車位只賣一百萬元」。

建築 桃園 車位

延伸閱讀

桃園工地圍籬美學競圖大賽揭曉 作品將美化街區工地

桃園中壢高鐵南路3死路口 會勘決議2階段改善

楊梅一號社宅公托中心開幕 收45名幼兒還有臨托中心

春節遊雲林不怕塞車 縣府啟動高鐵、觀光線免費接駁車

相關新聞

竹市燈會「福氣龍好」主燈 卡通風掀熱議

迎接農曆龍年，新竹市政府近期在東門城、護城河一帶擺設應景燈飾，Q版的龍年造型主燈搶先亮相也網路熱議，有民眾以為是牛，也有...

桃市高鐵南路奪命路口 會勘改善

桃園市中壢區高鐵南路五段上個月27日發生3死車禍，事故原因引發關注。立委魯明哲與中央、地方官員昨到現場勘查，不排除是高鐵...

高鐵桃園車站特定區 放寬開挖率

桃園各都市計畫整體開發區的建築基地依面積大小有不同開挖率，但都市發展局觀察設定開挖率的必要性已經降低，建商即使沒被約束也...

竹市慈濟路、關新路延伸段 提前通車

新竹市長高虹安為紓解關埔地區與新竹科學園區交通壅塞困境，積極推動光埔二期自辦市地重劃區慈濟路、關新路延伸工程，昨天提早通...

苗縣中港溪南 綠光海風自行車道完工

苗栗縣政府沿海岸線建置的綠光海風自行車道，北端竹南鎮段可銜接新竹市海岸線，南端苑裡鎮段可延伸到台中市大甲區，目前中港溪以...

1人打工養8人負擔重 派出所長主動出擊轉介送愛心

農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所員警日前執勤時發現居住於龍興里的李姓婦人平日以打零工維生，且獨自扶養雙親及6名子女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。