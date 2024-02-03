高鐵桃園車站特定區 放寬開挖率

桃園各都市計畫整體開發區的建築基地依面積大小有不同開挖率，但都市發展局觀察設定開挖率的必要性已經降低，建商即使沒被約束也不會全面開挖，因此選定高鐵桃園車站特定區為示範點，解除未達1500平方公尺建地開挖率限制，1500平方公尺以上建地開挖率則從70%提升到80%，未來也將透過修訂都市計畫法施行細則統一全市標準。

都發局表示，訂定開挖率是希望建築基地保留的原始土層能吸收降雨，發揮滯洪效果與減緩城市熱島效應，雖然對城市友善，但會牽動建物地下停車場的設計，如果空間不足，只能向下挖更多更多樓層，不僅建築成本增加，興建過層也會有類似基泰大直案的鄰損風險。

高鐵桃園車站特定區日前配合站前商二街廓取消設置空橋案調整開挖率限制，政策2月1日公告、2月5日生效；有巢氏房屋桃園青埔領航店長彭成貴表示，政府放寬建築基地開挖率對建商而言是利多，預期會增加開發意願。

都發局長江南志表示，開挖率放寬配合去年的「景觀三法」修訂，不但不影響建築基地保水功能，還可期待建商省下深挖的成本直接反映在建案售價上，未來以高鐵桃園特區為範本，修訂都市計畫法桃園市施行細則，統一全市標準。

民進黨桃園市議員楊家俍認為新政策有利開發商蓋更多停車位，能解決新舊城區居民爭搶停車位的問題，但他認為建案售價因此受影響的機率極微，「房價起伏主要還是看整體市場的供需而定，不可能周邊車位賣到一個二百萬元了，新蓋好的車位只賣一百萬元」。