桃市高鐵南路奪命路口 會勘改善

桃園市中壢區高鐵南路五段上個月27日發生3死車禍，事故原因引發關注。立委魯明哲與中央、地方官員昨到現場勘查，不排除是高鐵高架橋墩粗大形成視線死角，間接導致意外，會後已研擬調降道路限速與設置偏心左轉道改善。另外，桃園市交通局春節後將巡檢全市民眾常用的高架橋下路段並設法改善，避免類似悲劇重演。

上個月27日中午，桃園某精密儀器公司舉辦年終尾牙，28歲的林姓員工開車載著廖姓、范姓和黎姓3名同事，途經高鐵南路五段準備左轉福達路前往會場，結果被對向砂石車撞上，自己身受重傷，3名同事則不幸身亡；重大事故引發地方討論，有民眾認為高架橋下的粗大橋墩離路口太近，不利觀察對向是否有來車，官員昨天會勘也認為左轉車輛的駕駛視野確實可能因此受限。

中壢警分局統計，高鐵南路與福達路前年有8件致傷車禍，去年有4件，今年則是死亡車禍與致傷車禍各1件。

桃園市交通局日前已提改善方案，錯開高鐵南路南下與北上路段的綠燈放行時間，但昨天現場會勘後，眾人認為仍有改善空間，公路局決議將高鐵南路速限從70公里調降至60公里，路口也將增設偏心左轉道，避免準備左轉的車輛被後車追撞。

針對路口改善，魯明哲要求速限於春節前完成，桃園道路安全委員會委員蔡中志也建議交關員全面巡檢類似路口。交通局表示，去年針對改善交通安全，規畫100處路口改善為偏心左轉，其中87處已完工，另完成110處路口行穿線退縮、67條標線型人行道、186處路口行人早開時相。春節後會針對國道、快速道路高架路段下方道路一一檢視。