1人打工養8人負擔重 派出所長主動出擊轉介送愛心

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所長簡建忠（右）結合善心人士發送民生物資，關懷轄區弱勢家庭。圖／平鎮警分局提供
農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所長簡建忠（右）結合善心人士發送民生物資，關懷轄區弱勢家庭。圖／平鎮警分局提供

農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所員警日前執勤時發現居住於龍興里的李姓婦人平日以打零工維生，且獨自扶養雙親及6名子女，生活相當困頓，而轄內還有許多需要幫助的家庭，因此結合轄區里辦公處、慈善機構及各界善心人士，共同發送民生物資關懷轄區內的獨居長者及弱勢家庭，讓弱勢居民在春節前都能感受到來自社會的溫暖。

龍岡派出所長簡建忠，日前執勤時發現居住於龍興里的李姓婦人平日以打零工維生，李婦丈夫早年因病過世，所以李婦須獨自扶養雙親及6名子女，生活相當困頓；另簡建忠也發現轄內有許多身心障礙、單親新住民及家境狀況不佳的獨居老翁等急需幫助的清寒、弱勢家庭。

簡建忠便協調轄區東社里長陳武平、龍恩里長胡李聰明及龍興里長許金新等人及各界善心人士，共同募集大量民生物資並分送給每個弱勢家庭。也協助轉介相關住戶至平鎮區公所、觀音根滿慈善基金會及張榮發基金會等社福單位辦理急難救助，希望讓每個弱勢家庭都能安心過好年。

農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所長簡建忠（右2）日前執勤時發現居住於龍興里的李姓婦人平日以打零工維生，且獨自扶養雙親及6名子女，結合善心人士發送民生物資關懷。圖／平鎮警分局提供
農曆年節將至，桃園平鎮警分局龍岡派出所長簡建忠（右2）日前執勤時發現居住於龍興里的李姓婦人平日以打零工維生，且獨自扶養雙親及6名子女，結合善心人士發送民生物資關懷。圖／平鎮警分局提供

子女 弱勢家庭 桃園 獨居

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