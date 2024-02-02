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苗縣多元管道推動認養 6愛心小站助毛孩找新家

中央社／ 苗栗縣2日電

苗栗縣動物保護防疫所指出，多元管道推動寵物認養，並與6間商家合作成立愛心認養小站協助犬貓基本照顧、撰寫送養文，增加毛寶貝曝光度，幫牠們找到有緣飼主及溫暖的家。

苗栗縣動物保護防疫所今天表示，開發毛寶貝多元認養管道，民眾除可前往苗栗縣動物保護教育園區（收容所）參觀，或不定期舉辦認養活動外，另積極推動成立愛心認養小站，目前縣內已有東森寵物雲頭份中華店、寵物公園竹南店、墨湘咖啡坊、翔發鴿園、奈思寵物露營區及翔發寵物工作室等6間商家參與合作。

參與愛心小站的店家，苗栗縣動物保護防疫所指出，會由動防所提供犬貓生活基本設施，由店家協助犬貓洗澡美容、進行社會化的簡單訓練，或拍攝可愛照片、撰寫送養文，讓毛孩們有更多機會被看到，幫助牠們找到溫暖的家，同時也宣導飼主責任教育及提供民眾正確飼養觀念。

苗栗縣動物保護防疫所表示，每間寵物友善店家及愛心認養小站都是傳達動物保護資訊的教師，讓民眾有機會學習如何尊重生命、陪伴及照顧寵物，善盡飼主責任，歡迎各行業商家加入寵物友善空間認證及愛心領養小站，同時提醒飼主帶寵物進入寵物友善店家空間或至愛心小站認養犬貓時，務必全程遵守寵物友善公約及領養寵物規則，共同維護店家的整潔及衛生。

寵物 愛心

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