桃園工地圍籬美學競圖大賽揭曉 作品將美化街區工地

「2023桃園市城市圍籬美學競圖」今天下午公布21位得獎者，張善政市長頒獎與鼓勵獲獎者，表示競圖比賽去年12月1日徵件，吸引300多件作品投稿，學生組210件第一名3萬元獎金，創意美學組超過99件第一名5萬元，作品將做為桃園市建築工地圍籬的圖案，美化城市。

這次競圖評審長的臺灣藝術大學視覺傳達設計學系教授張國治，稱讚學生組和創意美學組的作品水準，評審團以多元角度評出最能代表桃園特色的作品。他指出，每個獲獎作品都生動展現桃園的多元特色，包括日常生活、遊樂場所、航空發展、建築地標、地景地貌、古蹟保存以及原住民文化等方面，充分呈現市民對桃園的熱切嚮往。

中原大學學生蔡宛凌的「記憶堆砌」獲得學生組首獎，她將桃園特色地點及族群融合放入設計構圖，將集體記憶堆砌成桃園，藉此表達桃園擁有這些族群、文化、歷史、環境等特色，成就現今的桃園。

創意美學組競爭更是激烈，不乏在地青年藝術工作者參賽，最後由高有旻作品「千塘地—飛天」獲首獎，作品融合埤塘印象與桃園輪廓，並以航線刻畫出城市擁有的重要建築意象，設計出不同層次，人文與自然結合展現桃園獨特城市美學。

都市發展局江南志局長分享舉辦競圖的緣起為，建管處工地安全巡查時發現，以往要求施工圍籬綠美化往往流於形式，植生牆照顧不易，因此提出工地圍籬競圖的想法，徵求桃園年輕世代的創意，以圍籬作為畫布，美化城市街角視覺。

市府將向建築業推薦競圖獲獎作品，讓建築工地圍籬能使用得獎圖案，把創意呈現在城市各個角落，民眾路過時猶如步行在小畫廊中，可以邊走邊觀賞，讓施工建造的過度期也有賞心悅目的景象。競圖比賽得獎及入圍作品，2日至6日在市政府1樓川堂展出。