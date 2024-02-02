全台首座！新竹市眷村博物館今起閉館大改造 預計年底完工

新竹市=@R眷村@=a href='/search/tagging/2/博物館' rel='博物館' data-rel='/2/105048' class='tag'>博物館是全台首座眷村博物館，2002年開館以來每年吸引5至7萬人次參觀，為完善館舍硬體空間設備，市府爭取中央補助790萬元加上市府自籌936萬元，共投入館舍空間改善整建工程，並將同步更新常設展，今起閉館施工，預定年底完工。

新竹市文化局主辦的眷村博物館空間改善整建工程去年11月決標，今天在眷村博物館外廣場舉行「新竹市眷村博物館空間改善整建工程」開工典禮，市長高虹安跟第一天上任的副市長邱臣遠與多名議員、里長都出席，期許眷村博物館未來提供更好體驗。

文化局代理局長李欣耀說，眷村博物館開館至今逾21年，館舍本體與空間已不符合使用需求。市府依博物館研究、展示、教育、典藏及公共服務等功能目標及館舍之發展定位，館舍整建工程將優化空間設施，並藉由常設展更新達到令人耳目一新的效果。

李欣耀也提到，眷村博物館是新竹市眷村常民文化與文物展現的基地。館藏來自民間，許多民眾親身投入口述記憶，傳承眷村文化，充份展現「用自己的記憶說眷村故事」的精神。這幾年博物館積極與學校合作，鼓勵學生參訪了解眷村精神與文化。

載熙國小老師邱郁茹說，載熙國小前身為空軍子弟小學，因此將眷村博物館列為校定課程，校方安排3年級學生於上學期參訪眷村博物館，讓學生認識眷村由來，參訪後延伸課程結合眷村議題，如帶學生繪製「居家附近地圖」等活動，延續眷村歷史文化。

高虹安表示，雖然時代變遷下，眷村聚落不復存在，但透過博物館保存眷村文物，能讓老眷戶心靈有所寄託，眷村文化精神得以延續。並期許改善後的眷村博物館，專業機能更加完善，將成為市民新的休閒好去處，營造竹市博物館新生活。