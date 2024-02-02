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曝獲高虹安延攬秒答應 邱臣遠：不會當沒聲音的副市長

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市副市長邱臣遠（左二）今天上工第一天，和市長高虹安（中）一起到城隍廟參拜祈福。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠（左二）今天上工第一天，和市長高虹安（中）一起到城隍廟參拜祈福。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安昨天宣布由民眾黨籍前立委邱臣遠出任副市長一職，邱臣遠今天上工第一天跑行程了解地方，也特地和高虹安到重要的信仰中心新竹都城隍廟參拜。邱臣遠說，高虹安最近徵詢他意願，自己是勇於挑戰的人，沒做二想就答應前來，未來一定會以市政優先、做好府會溝通，並強調「自己不會當沒聲音的副市長」。

邱臣遠說，自從從商轉政，一直都是勇於接受新事物的人，在立法院期間也擔任民眾黨團總召，在高虹安徵詢意願時，沒有猶豫與掙扎，就答應接下新挑戰來到新竹市。並認為自己和高虹安熟悉有默契、年紀背景相仿，彼此相當了解，兩人都是民眾黨第一批立委，高也曾當過他的副總召。

「未來一定會以市政優先，以最大誠意與協調能力做好府會溝通。」面對民進黨團昨天立刻砲轟高虹安延攬他是政治酬庸等質疑聲浪，邱臣遠強調，自己做事情一定是市民利益超越黨派與個人利益，自己有擔任黨團總召折衝經驗，會盡力溝通不同意見。

邱臣遠認為，溝通的最重要前提就是傾聽，自己第一天上班已先請秘書聯絡聯絡正副議長、議會各黨團，正在約拜會時間以利建立聯繫管道，強調會是以服務型的態度處事。「議會的議員們絕對是我們朋友，不是對立關係」，他會誠心誠意與議會溝通。

至於外界認為他接任新竹市副市長，未來將備戰2026選舉？邱臣遠說，別人怎麼想無法去影響，有期待、有想法這都很好，自己的態度很明確來新竹市，就是來當「新竹市民的公僕」，最重要是處理好市政、做好府會溝通，並全力配合高虹安的施政。

從立法院無縫接軌來到了新竹市政府，邱臣遠笑說，今天上工第一天也感受到了新竹風的威力，「要買一瓶定型液，辦公室也要放一面鏡子」，不然跑行程「頭髮會亂」； 今天第一天也到中正路吃了鴨肉飯，未來也目標到城隍廟吃一輪小吃美食。

邱臣遠也提到，新竹市很有活力的城市，今天上工讓他感到很有衝勁，未來也會多了解新竹市的建設與市政議題，如新竹市立棒球場案已是全國高度關注的案子，自己也將進一步了解現況，之後就要迎接農曆春節，也會把握機會多跟市民互動、拜年。

新竹市副市長邱臣遠（左一）今天上工第一天，和市長高虹安一起到城隍廟參拜、和攤商打招呼。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠（左一）今天上工第一天，和市長高虹安一起到城隍廟參拜、和攤商打招呼。圖／竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠今天上工第一天。記者張裕珍／攝影
新竹市副市長邱臣遠今天上工第一天。記者張裕珍／攝影

新竹 邱臣遠 高虹安

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