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桃園中壢高鐵南路3死路口 會勘決議2階段改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影

桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，車禍爆發後引發民眾及地方重視，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝，今相關單位共同會勘決議再分2階段改善，公路局先將民族路至中正路段時速調降至60公里，後續跟高鐵公司協議將橋墩下方柵欄設置偏心左轉道，後續再搭配號誌讓行車更安全。

高鐵南路五段為台31線道路雙向各2快車道、1慢車道，中間有快慢分隔島及高鐵橋墩，與福達路相交路口過去車流較少，未設置偏心左轉道，不過隨著城市發展人口變多，道路使用量漸增，原先北上無法左右轉福達路口，約8年前改採可左轉，卻因橋墩造成視線死角造成3人死亡1人重傷。

今交通局、公路局、警察局及立委魯明哲及地方民代皆到場會勘，交通局交通工程科長曾啟倫表示，事發過後已先與公路局會勘過，上月30日將高鐵南路北上方向左轉福達路號誌早開20秒，並預留10秒紅黃燈緩衝時間通行，不過20秒後左轉紅燈，但北上直行車輛仍持續通行，該路段車速快，停等左轉車輛仍有被追撞風險，建議設偏心左轉道最為安全。

公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁說，目前交通局已先將號誌做改善，今地方建議希望該路段70公里速限調降為60公里，調降範圍由中正路至民族路，將請相關工程單位更改限速標誌及地面限速標線，盡量趕在農曆春節前完成。

陳群仁說，偏心左轉道部分，因土地為高鐵公司，將協調是否能將路口至後方約4台車距離位置，移除柵欄設置偏心左轉道。至於高鐵南路五段南向本就不能左右轉，因此無相關問題。而打除快慢分隔島則較不建議，因打除後需整條高鐵南路益起修改，不然直行車輛可能會直接撞上分隔島更危險。

有地方聲音希望設置反光鏡，讓左轉車輛能看到對向高鐵南路南下直行來車，桃園道路安全委員會委員、警察大學交通學系前教授蔡中志表示，不建議設置，因該路段車速快，反光鏡範圍有限，左轉車輛可能因對向直行車輛尚未進入反光鏡視角內直接通行，又造成車禍風險。

魯明哲說，今決議短期已實施號誌調整，後續有2部分再來改善，為將該路段雙向降速，期望公路局能在過年前完成，並加上警示標語，最後儘快跟高鐵公司協調做偏心左轉道。蔡中志也建議，盼相關單位能將整段路各路口都重新審視，讓行車更加安全。

桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，上月30日桃園交通局已先將號誌調整為北上左轉早開20秒，及10秒的紅黃燈緩衝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口，白速轎車左轉有視線死角，易被高鐵橋墩擋住視線，相關單位今會勘決議改善。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口，白速轎車左轉有視線死角，易被高鐵橋墩擋住視線，相關單位今會勘決議改善。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，今交通局、公路局、警察局、立委魯明哲（左3）及民代紛紛到場會勘。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路五段及福達路一段口上周發生3人死亡車禍，今交通局、公路局、警察局、立委魯明哲（左3）及民代紛紛到場會勘。記者翁唯真／攝影

反光鏡 桃園 車道

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