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楊梅一號社宅公托中心開幕 收45名幼兒 還有臨托中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心位在楊梅一號社宅公益棟，桃園市長張善政（左4）今與小朋友一同畫畫。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心位在楊梅一號社宅公益棟，桃園市長張善政（左4）今與小朋友一同畫畫。記者翁唯真／攝影

桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心位在楊梅一號社宅公益棟，桃園市長張善政今出席啟用典禮表示，楊梅埔心托嬰中心是桃園市第45家、楊梅區第3家公托設施，提供日間托育服務，可收托45名滿2個月至2歲嬰幼兒。桃園婦幼局表示，3樓也設有居家托育服務中心，提供臨時需求家長使用，日間托育登記報名至2月5日下午5時截止。

楊梅一號社會住宅公益棟，包含幼兒園、托嬰中心、居家托育服務中心、家庭照顧者支持服務據點、社區日間作業設施、市民活動中心等，可滿足幼兒照顧、身障培力及市民學習活動等多元需求。

張善政今前往公益棟2樓的托嬰中心及3樓的臨時托育中心參觀，並和現場的小朋友共同繪畫及玩樂，張善政說，相當重視婦幼議題，上任後陸續推動各項婦幼友善政策，今年1月成立婦幼發展局，2月啟用桃園第45家公托中心，3月將再新增公托設施，目前仍有多處籌備中，市府會持續擴建公托設施，讓桃園的育兒環境進步。

婦幼局表示，楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒，今年1月24日中午12時至2月4日下午5時受理報名登記，民眾可至桃園育兒資源網登記或至現場由工作人員協助線上登記，2月6日上午10時將辦理抽籤作業。

婦幼局說，3樓的居家托育服務中心有設有定點臨時托育服務，收托6個月以上至6歲以下孩童，周一至周五上午9時至下午4時開放，每時段最多收托4名，每次最少2小時，1小時費用200元，提供有臨時需求家庭使用。

婦幼局表示，目前桃園市已開辦23家公設民營托嬰中心、22家公托家園、23處親子館，且持續輔導私立托嬰中心及居家托育人員參與準公共合作托育，簽約率達90%以上。另為使嬰幼兒均能有機會入托至公托中心，除每名幼兒最多申請2家公托中心外，今年7月將全面受理符合資格者重新登記及抽籤，候補名單自今年8月1日起適用至明年7月31日。

桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心預計收托45名嬰幼兒。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心位在楊梅一號社宅公益棟，桃園市長張善政（左7）今出席啟用典禮。記者翁唯真／攝影
桃園公設民營楊梅埔心托嬰中心位在楊梅一號社宅公益棟，桃園市長張善政（左7）今出席啟用典禮。記者翁唯真／攝影

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