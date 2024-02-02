是龍是牛還是鹿？竹市燈會主燈「福氣龍好」亮相 網熱議

迎接農曆龍年，新竹市政府近期在東門城、護城河一帶擺設龍年燈會應景燈飾，其中，在東門圓環打造的龍年主燈已經搶先亮相，不過Q版龍造型引起網路熱烈討論，有民眾說「以為是牛」，還有人認為頭上長角「好像是鹿」。竹市府城銷處指出，今年請來國際燈藝大師黃文全設計主燈「福氣龍好」，是大師首度挑戰卡通風格，明晚正式點燈。

有網友在「新竹大小事」臉書社團發文，並貼出圓環擺出的龍年主燈照片詢問大家意見，不少網友看了後紛紛留言發表意見，有人說帶女兒經過，還跟女兒說是「鹿」，因為頭上長了鹿角，還有網友認為造型像豬，也有人說像牛，但明明是要迎接龍年。

不僅如此，網友有對Q版龍評價不一，有人認為不好看，肉色龍以為「褪色了」，但也有不少網友覺得Q版龍蠻可愛的啊，手上還拿一串新竹特產貢丸，逗趣有特色。

竹市府城銷處表示，「2024龍Stay-新竹過好年」燈會主燈「福氣龍好」由國際燈藝大師黃文全親自操刀設計，巧妙融入竹市文化與飲食特色，並首次挑戰卡通風格的作品。黃文全表示，這次除了突破自我外，更巧妙地將新竹特色美食貢丸融入在主燈的設計中，象徵著新的一年，滿懷豐收和好運。

「福氣龍好」主燈的另一大特色，現場結合了特別為主燈設計的「新竹過好年」音樂，搭配歷史建物東門城，在燈會中融合傳統與現代，在主燈旋轉過程中，也彰顯出「福氣龍好」靈動活潑的一面，讓市民朋友可以感受到新竹市的年輕活力。

城銷處指出，藍色燈區「玲瓏玻光」 設置於護城河內，由台灣國寶級首席玻璃藝術家大師林瑤農親自設計，運用深厚的藝術造詣，結合竹市在地玻璃工藝傳統技法與現代科技光影技術，使護城河中的龍蛋與龍珠散發著晶瑩剔透的感覺，市民走到河岸可欣賞到玻璃工藝與光影交織在水河面上呈現出波光粼粼美景。

城銷處表示， 2024新竹燈會除了兩位大師作品之外，也以七色彩虹為概念，打造七色獨具特色 的景觀，坐落於市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色「好運龍life」、彰顯童趣的橙色「乘風飛翔」、代表閒適的黃色「徜徉雲端」、展現自由的綠色「玩轉新竹」、標誌大師工藝的藍色「玲瓏玻光」、與新竹市各小學共同創作的靛色「彩繪新竹」、以及最後作為護花使者的紫色「花現龍蹤」，充滿巧思。