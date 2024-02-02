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苗縣綠光海風自行車道優化完工 將增設YouBike站點

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣綠光海風自行車道優化已陸續完工，縣府今年起將再規畫增設YouBike站點。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣綠光海風自行車道優化已陸續完工，縣府今年起將再規畫增設YouBike站點。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府沿海岸線建置的綠光海風自行車道，北端竹南鎮段可銜接新竹市海岸線，南端苑裡鎮段可延伸到台中市大甲區，中港溪以南的優化車道工程，去年底陸續完工，沿線已設置5處YouBike公共自行車站點，首波春節連假來臨，將可提供單車騎士更便捷的追風環境。

縣府水利處表示，中港溪以南包括後龍玄寶大橋至苑裡鎮台中交界總長約42公里，優化工程項目為全段車道鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基和欄杆維修等。另外，銜接西濱玄寶大橋處，則新設自行車牽引道上橋，可省去繞路不便、縮短約五公里路程。

中港溪以南綠光海風自行車道沿線有龍鳳漁港、外埔漁港、通霄漁港、苑港漁港等漁港風貌，沿途由北而南自然景觀與景點有竹南崎頂新樂園、假日之森、親子之森、長青之森；後龍過港隧道、貝化石層、合歡石滬、好望角；通霄海水浴場、虎頭山神社、精鹽廠觀光園區日落大道、新埔車站歷史建築，以及苑裡濱海藝文中心、房裡古城等等。

縣府工務處則表示，綠光海風自行車道沿線的竹南、後龍、通霄三鄉鎮，目前已建置有龍鳳漁港、清海宮、拱天宮、白沙屯車站、通霄精鹽廠共5處YouBike站點，今年起將再規畫增設站點加密，遊客可定點停車後，以單車暢遊體驗海岸風情。

不過，目前西濱公路後龍溪的觀海大橋及西湖溪橋段正在施工，不建議騎自行車上西濱，苑裡段部分則尚未有YouBike站點，需繞道到市區苑裡車站點。

後龍好望角是綠光海風自行車道沿線至高點景點，可觀賞超大海景、鐵道風光，附近還有過港隧道、貝化石層特色景點。記者吳傑沐／攝影
後龍好望角是綠光海風自行車道沿線至高點景點，可觀賞超大海景、鐵道風光，附近還有過港隧道、貝化石層特色景點。記者吳傑沐／攝影

YouBike 自行車 車道

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