長照專車共乘打7折 竹縣：節省車資

竹縣長照交通接送服務使用人數逐年攀升，縣府考量業者經營成本，今年1月起調整為1.2倍計程車費率收費並鼓勵共乘，車資打7折；社福團體提醒應注意避免弱勢和偏鄉家庭增加負擔，縣府長照管理中心昨回應，尚有復康巴士及敬老愛心卡補助等資源可用，評估應不至於。

縣長楊文科指出，因應人口老化，長照需求增加，為改善預約不到車，並激勵更多特約單位加入，增加竹縣長照車輛數，縣府依衛福部建議調整長照交通接送收費，以計程車費率1.2倍計算，不含延滯時間，盼精準提供車輛協助就醫、復健等資源給真正需要的民眾。

不過，新竹縣長幼身心發展協會事長戴鳳珠認為，提高收費對普通家庭負擔不大，對弱勢家庭和偏鄉地區「提高一點點就很有感」，特別是有些久病、長期洗腎等的專車使用者，應評估其負擔狀況，避免增加開銷。

縣府長照管理中心回應，五峰鄉、尖石鄉、峨眉鄉、關西鎮每月最高補助2400元，一般戶每趟自付21%，中低收入戶每趟自付7%，其他鄉鎮市每月最高補助1840元，一般戶每趟自付27%，中低收入戶每趟自付9%，低收入戶在額度內都無須自付，超過每月支付上限才由使用者全額付費。

長照中心表示，多數民眾用完長照專車補助額度後，下一趟會改搭其他交通工具，此外尚有復康巴士及敬老愛心卡補助搭乘計程車等各式交通資源可用，縣府也鼓勵民眾共乘長照接送，訂車時可敘明，由專車平台協助媒合，也能節省自付。