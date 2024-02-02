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桃園燈會21日揭幕 小提燈亮相

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園燈會今年3款造型燈籠，紅色「春桃共榮」限定款，須搭乘大眾運輸工具前往會場才能領得到。記者陳俊智／攝影
桃園燈會今年3款造型燈籠，紅色「春桃共榮」限定款，須搭乘大眾運輸工具前往會場才能領得到。記者陳俊智／攝影

2024桃園燈會2月21日至3月3日將在桃園區南昌森林公園和虎頭山創新園區登場，雖然沒有應景龍年的造型主燈，但有5組由國內外藝術家團隊設計的大型藝術裝置、燈光秀、漢服體驗和傳統技藝表演等節目，搭乘大眾運輸工具前往可拿到限定款造型燈籠。

市長張善政昨表示，2025台灣燈會將在桃園舉行，今年桃園燈會算是為明年暖身；南昌森林公園和虎頭山創新園區雖有距離，但有桃林鐵路自行車道串連，3個地方會布置得美輪美奐，敬請期待；活動策展人黃偉倫表示，民眾提燈籠走過桃林鐵路，屆時從空中俯瞰就會像是一隻巨龍俯臥在桃園。

市府觀旅局今年安排雙展區，大型藝術燈組與燈光秀都在南昌森林公園，虎頭山創新園區則有漢服體驗與傳統造型燈籠，每天都有主題表演，也有市集攤販可品嘗在地美食。

觀旅局昨也公布「桃氣龍」、「寶桃龍」和「春桃共榮」3款造型小提燈，前2款以龍為造型，可當存錢筒、零食盒，「春桃共榮」則是搭乘大眾運輸工具前往燈區才能拿到的限定款，只在活動現場服務台和台鐵桃園車站接駁點可領取，需出示搭乘大眾運輸工具證明。

燈會舉辦期間，南昌森林公園周邊實施交管，下午5時到深夜11時禁止車輛進入，虎頭山創新園區周邊道路也將實施單向管制。

台灣燈會 桃園 森林公園

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