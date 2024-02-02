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桃園電輔車 跨遊雙北不加價

聯合報／ 記者翁唯真郭政芬／連線報導

市府昨辦啟用記者會，張善政說，考量不少市民在北北桃生活圈內跨市移動，因此與台北、新北市府商議，成功爭取桃園市YouBike 2.0E電輔車輛騎乘至雙北地區以桃園市費率計費，市民也能透過悠遊卡付費。

現場有民眾試乘後發現，的確踩起來較省力，不過電輔車非電動車，仍須仰賴自己腳踩。交通局說，電輔車時速最高25公里，螢幕會顯示，當電力低於15％需趕快還車，低於5％就無電力。

交通局表示，一般車型YouBike 1.0、YouBike 2.0已提供前60分鐘免費，故電輔車不提供騎乘補助，包含TPASS通勤月票，騎乘費用由民眾全額自行負擔，採前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收，未滿30分鐘以30分鐘計算。

新竹縣竹北市編列8000萬元預算推動YouBike2.0E，上月首波在西區擴充14個站點，昨起前往東區各點會勘，預計今年中390輛車到位，完成45個站點建置。

YouBike 桃園

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