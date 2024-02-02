桃市增安置費 寄養家庭減壓有感

寄養家庭需求日增，考量物價調漲，桃園市社會局昨調高寄養家庭安置費1000元起，最低金額每月2萬9000元，盼吸引更多家庭加入。桃園家扶中心認為可讓孩子生活更舒適，但目前寄養家庭數量仍不足，建議提供更多特教資源和配套，減輕寄養家庭壓力；社會局回應，將研擬放寬寄養家庭條件，開放65歲以上也能成為照顧者。

社會局昨公告調整各類型家外安置相關費用，今年起一般兒童安置費調高3.57%，自2萬8000元增加為2萬9000元；特殊兒童及一般少年安置費約3.25%，自3萬1000元增加為3萬2000元；特殊少年安置費約4%，自3萬3800元增加為3萬5200元。

社會局統計，桃園市目前有95戶寄養家庭，寄養110人。桃園家扶中心主任張伏杉觀察，部分需要安置的特殊兒少媒合寄養家庭不易，照顧特殊兒少也往往需要投入更多心力，多讓寄養家庭卻步。

張伏杉表示，桃園寄養家庭近年雖從70幾戶增加到目前的95戶，但數量不嫌多，尤其現在兒少特殊狀況多，照顧特殊孩子可能一周要跑3、4天醫院，照顧者得付出更多心力，令許多家長心累，提高安置費的同時，也建議市府提供更多特教資源並思考配套。

張伏杉說，桃市寄養家庭去年「7進7出」打平，新增7家，但也有7家照顧者因超過65歲離開，未來仍盼增加更多新血，由於一般兒童安置費10年前每月不到2萬，現在補助應已足夠，相信可讓孩子在年節、開學時的生活更寬裕，也能增加對新血的號召力。

「有感受到市府誠意。」寄養媽媽黃女士表示，孩子每個月基本花費約3萬元以下，社會局今年增加安置費可滿足孩子更多需求，也應可吸引更多人願意加入寄養家庭。

社會局兒少科長陳資穎表示，寄養家庭從申請、訓練到居家評估動輒半年以上，每年申請成功者僅約5戶，目前照顧者達65歲以上也須退場，導致增加速度緩慢；但社會走向高齡化，市府也研擬放寬寄養家庭資格，未來照顧者年滿65歲者，只要每2年通過資格審查就可繼續擔任，市府也會持續提供專業社工團隊支持奧援，維持留任率。