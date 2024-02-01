桃警春節治安景點交通最首要 張善政慰勞：辛苦了

農曆春節將至，桃園市長張善政由市警局長吳坤旭陪同，今天下午馬不停蹄赴大溪、龍潭、平鎮及楊梅4分局，提前向員警春節慰勞，致贈春節加菜金及禮盒，張善政表示，桃警團隊過去一年維護治安、交通、少年多個層面的辛苦付出，尤其過年大部分人與家人團聚，唯獨員警犧牲家人團聚時間，奉獻桃園治安、交通，他代表市府感謝員警「辛苦了」，祝賀大家新年快樂。

市警局及桃園10個分局今天起至2月15日，執行加強重要節日安全維護工作，為期15天，張善政下午一口氣前往大溪分局三元派出所、龍潭分局龍潭派出所、平鎮分局宋屋派出所及楊梅分局幼獅派出所等4個分局展開春節慰勞，向各分局員警贈送春節加菜金和禮盒，感謝各分局員警過去辛勞的付出。

張善政表示，各景點交通在平常假日就面臨挑戰，過年景點人潮很多，連帶像是大溪山豬湖生態親水園區啟用帶來人潮，過年交通非常辛苦，還有過年期間大家期待治安不要出問題，萬一小孩子跑出去KTV、電玩店，家長希望趕快找回來，春安牽涉交通、治安、青少年各層面問題，需要員警努力，為奉獻桃園治安、交通等問題，犧牲與家人團聚時間，他表示感謝，也希望員警趁假期少數時間與家人團圓過節。