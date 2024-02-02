高虹安、邱臣遠擦亮執政招牌 考驗才開始

等了130多天，新竹市長高虹安昨終於翻牌副市長人選，由卸任立委的民眾黨邱臣遠接任，議會民進黨、時力黨團隨即抨擊人選是政治酬庸、政黨利益大於市民利益；在野黨的雜音並非毫無道理，最為人詬病正是新竹棒球場改善進度一年多來仍在原地踏步，欠缺行政經驗的邱臣遠如何襄助高虹安擦亮民眾黨執政招牌，上任才是真正考驗開始。

高虹安競選新竹市長期間，劍指前市長林智堅耗資12億元打造的新竹棒球場案缺失連連，還找來檢察官出身的蔡麗清出任副市長，追查「新竹大秘寶」。但蔡僅做8個多月就「被離職」，接著還鬧出連串市府人事風波，不僅棒球場揭弊謎團未解，高虹安上任逾400天，市府團隊一直不穩定，球場改善工程依舊停擺，都讓市民投以異樣眼光。

市長選舉時，「球場門」壓垮林智堅引以為傲的政績，高虹安以9萬多張選票的民意當選，除弊興利最被市民寄予厚望，而檢調、監察院查辦棒球場案手法低調，高虹安改善棒球場工程腳步若不快馬加鞭，難保民意如潮水，還沒等到涉貪官司結果，罷免困境早一步先到。

不僅棒球場案攸關高虹安的政治生命，副市長也與她唇齒相依。昨揭曉由昔日立院同黨同事邱臣遠上任，兩人熟悉，在兼顧市政推展與政治布局的考量上，邱的出線並不意外。只不過，邱臣遠欠缺公部門行政資歷，也無新竹基層人脈，如何快速接軌市政，是一大挑戰。

從選戰布局來看，邱臣遠不失為民眾黨退可守、進可攻的一枚活棋，高虹安若一審被判貪汙有罪即停職，由副市長代理，邱臣遠可望留守竹市，替高虹安延續執政。

若高虹安一審過關，邱臣遠自然能持續穩坐副市長累積行政資歷，未來循黃珊珊模式備戰2026，參戰新竹縣長甚至放眼六都。但柯文哲在北市執政8年，蓋不完一個大巨蛋，總統票僅23%得票墊底的慘痛經驗「殷鑑不遠」，高虹安、邱臣遠扛起民眾黨地方執政大旗，做不好市政，未來一切免談。