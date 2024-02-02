統包商不移覆土 竹市府接管球場

新竹市立棒球場土壤、排水工程改善停滯不前，市長高虹安對統包商巨佳營造下最後通牒，限期5天內進場移除覆土，昨天限期屆滿仍不見巨佳執行。市府昨下午宣布接管棒球場，將依工程契約由市府自行移除，再向巨佳求償，預計今年完成移土及重新規畫設計球場的前置發包作業。

記者昨致電巨佳營造董事長詹朱淮，截稿前未獲回應。民進黨議員則抨擊市府行政效率太差，並質疑到底有無照契約走？市府回應，廠商不履約，市府有強制執行並向廠商求償權利。

市府工務處長陳明錚表示，巨佳已函覆市府拒絕進場，表明覆土無結構安全疑慮，並檢附原設計單位的技師簽證；但實際上，結構計算內容不符合設計規範，也提不出符合法規的簽證。

市府昨表示，去年8月底，市府工作會議發現球場覆土65公分，超過結構分析許可的30公分設計值，但統包商遲未能提送正確分析報告；去年10月13日，統包商承諾移除過載覆土卻拖延，施工計畫書也因多有錯誤，屢遭專業營建管理廠商退回。

高虹安上月26日下達最後通牒，限期巨佳營造5天進場改善，昨天到期。工務處表示，市府已多次給予補正及移除機會，統包商仍未動作，將依工程契約第9條規定，若廠商沒能限期改善履約瑕疵，機關得逕行移除超載覆土及委託第三公正單位做結構計算書鑑定等，相關費用將向統包商求償。

「看不懂高虹安到底有無真心改善棒球場？」民進黨市議員楊玲宜說，改善棒球場並不難，高虹安卻拖延迄今13個月，改善進度零。她批評市府行政效率太差，非新竹人之福，也要求市府說明後續該由哪家廠商施工，市府有無要自行吸收費用？

陳明錚說，無法揣測廠商為何不履約的心態，市府只能尊重，但就棒球場結構安全，廠商提不出符合法規的簽證，市府無法再等。契約第9條明定，若發現瑕疵並限期廠商改善而不改善，市府得以逕行處理後、續追討相關費用，市府於法有據。

至於市府要求全場換土，有無踰越合約？陳明錚說，因應洩水坡度施作的過載覆土不被許可，若只移除過載覆土來改善，整個土層分布又不同了，等同無法局部剔除，必須全場換土。